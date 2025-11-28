Daniel Băluță anunță că săptămâna viitoare va fi semnat contractul pentru extinderea magistralei de metrou M4

„Săptămâna viitoare, semnăm contractul de proiectare și de execuție pentru extinderea magistralei de metrou M4, cu 14 noi stații între Gara de Nord și Gara Progresul”, a scris Daniel Băluță pe pagina sa de Facebook.

Primarul Sectorului 4 a anunțat că extinderea magistralei M4 va începe cu proiectarea secțiunii Gara de Nord – Eroii Revoluției.

„Într-o primă fază, vom începe proiectarea pentru lotul 1, cel dintre Gara de Nord și Eroii Revoluției. Ulterior, ne vom ocupa și de lotul 2, între Eroii Revoluției și Gara Progresul, astfel că Bucureștiul va fi unit pe axa nord-sud având la dispoziție un mijloc de transport rapid și ecologic”, a transmis Daniel Băluță, candidatul PSD la funcția de primar general al Capitalei.

Dogus – Trace rămâne câștigătoarea licitației pentru secțiunea Gara de Nord – Eroii Revoluției

Asocierea turco-bulgară Dogus Insaat Ve Ticaret A.S. – Trace Group Hold – GP Group JSC rămâne câștigătoarea licitației pentru execuția primei secțiuni a Magistralei M4 București, tronsonul Gara de Nord – Eroii Revoluției.

Decizia vine după ce contestația depusă de constructorul turc Gulermak a fost respinsă în totalitate de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC), conform Economedia.

Tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu, viitoarea axă Nord–Sud a Capitalei, include 14 stații de metrou și o lungime totală de aproximativ 11 kilometri.

Valoarea totală a contractelor depășește 2 miliarde de euro, iar finanțarea nerambursabilă, estimată la 2,5 miliarde euro, a fost deja anunțată de Primăria Sectorului 4 încă de la lansarea licitației.

Calendarul lucrărilor

Lucrările sunt programate să dureze maximum 60 de luni, iar primele opt luni vor fi alocate proiectării. Ulterior, proiectarea și construcția vor decurge în paralel, pe tronsoane.

Noua linie va traversa sectoarele 1, 4 și 5, precum și comuna Jilava, urmând traseul Gara de Nord – Berzei – Vasile Pârvan – Hașdeu – Marriott – Calea 13 Septembrie – Tudor Vladimirescu – Viilor – Eroii Revoluției – Giurgiului – Gara Progresul, unde va fi construit și un depou modern cu parcare tip park&ride.