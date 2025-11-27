O româncă va arbitra finala UEFA Women’s Nations League, Germania – Spania

Prima manță a finalei Germania – Spania este programată pe 28 noiembrie, de la 21.30, pe Fritz-Walter-Stadion din Kaiserslautern.

Iuliana Demetrescu a fost delegată de UEFA să conducă la centru partida. Ea va fi ajutată la cele două linii de arbitrele-asistente Mihaela Țepușă și Roxana Ivanov, cel de-al patrulea oficial fiind croata Ivana Martincic.

De asemenea, camera VAR va fi tot în responsabilitatea României, echipa de aici fiind formată din Cătălin Popa (VAR) și Ovidiu Hațegan (AVAR).

Returul finalei va avea loc marți, 2 decembrie, la Madrid.