Naționala feminină de baschet a României se reunește pentru startul calificărilor la EuroBasket 2027

Lotul se va pregăti sub comanda selecționerului Cătălin Tănase, alături de staf-ul format din Alexandra Orbeanu și Larisa Toma (antrenori secunzi), Atilla Nagy (preparator fizic), Alin-Cosmin Călinescu (medic/fizioterapeut) și Tiberiu Dumitrescu (conducătorul delegației), potrivit unui comunicat al Federației Române de Baschet.

România va disputa primele trei meciuri din Grupa C în prima fereastră de calificări astfel:

12 noiembrie: Cipru – România, ora 19:00, la Limassol

15 noiembrie: Polonia – România, ora 19:00, la Sosnowiec

18 noiembrie: România – Slovacia, ora 19:00, la Ploiești

Federația Română de Baschet a anunțat un lot extins de 24 de jucătoare, urmând ca 14 să fie selectate pentru această fereastră.

Lotul extins este format din: Ștefania Cătinean, Rebeca Lipovan, Mihaela Panait, Ana Ivan, Ecaterina Armanu, Alina Chivu, Teodora Manea, Alexandra Bobar, Alexandra Ghiță, Gabriela Irimia, Bianca Nan, Anamaria Virjoghe, Nicolette Orban, Anisia Croitoru, Ioana Velcea, Alexia Marcus, Dariana Pausan, Karina Munteanu, Agnes Zane, Raisa Simion, Daria Tănase, Daria Ilieș, Ioana Savu Istrătescu și Ariana Ganea.