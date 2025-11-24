Naționala României s-a reunit pentru calificările FIBA World Cup 2027. Daron Russell debutează pentru tricolori

Naționala României s-a reunit la Pitești, duminică seară.

Tricolorii vor juca în Grupa B în deplasare cu Grecia, pe 27 noiembrie, și acasă cu Muntenegru, pe 30 noiembrie, de la ora 19:00.

Declarații

„O nouă fereastră în care ne strângem și ne bucurăm să fim din nou împreună. Vom fi într-o grupă mai puternică de data aceasta, cu echipe care au jucat la EuroBasket. Grecia a încheiat pe locul al treilea, e o provocare mare și suntem bucuroși că am ajuns să jucăm cu ei după multe grupe de calificare. Suntem motivați și ne face plăcere să jucăm astfel de meciuri și să avem astfel de provocări, pentru că simțim că putem face încă un pas în față și îl facem cu multă bucurie. Vom da totul pentru echipă și pentru țară, vrem să ne punem în practică abilitățile și cel mai bun joc colectiv al nostru”, a declarat Emanuel Cățe, unul dintre cei mai valoroși baschetbaliști români ai momentului, potrivit unui comunicat remis luni de Federația Română de Baschet.

Mihai Silvășan, antrenorul principal al tricolorilor, a adăugat: „Atmosfera de la echipa națională a fost una foarte bună și pe asta ne bazăm și acum. Într-adevăr, întâlnim echipe care au fost la ultimul turneu final de Campionat European, echipe de calitate și aici mă refer în primul rând la Grecia, primul nostru adversar. Noi, însă, ne concentrăm pe ceea ce avem noi de făcut. Mi-am dorit să fie mulți dintre băieții care au fost la ultima fereastră prezenți aici, pentru că nu avem mult timp la dispoziție – avem doar trei antrenamente pentru a pune la punct anumite lucruri pentru meciul din Grecia. Luăm lucrurile pas cu pas și vedem ce vom reuși să facem. Ne dorim să câștigăm, evident, însă mai mult decât atât ne dorim să găsim cea mai bună versiune a noastră în această fereastră de calificări și să jucăm un baschet de calitate”.

Daron Russell debutează pentru Naționala României

Unul dintre cele mai așteptate momente pentru această fereastră de calificări este debutul americanului Daron Russell pentru echipa națională, naturalizat în această vară și care evoluează la campioana României, U-BT Cluj.

Russell este lider la media de puncte marcate în acest sezon din EuroCup, cu 22.8 puncte în opt meciuri, la care se adaugă o medie de 4 recuperări, 6.8 pase decisive și 1.1 intercepții, pentru un coeficient de eficiență de 22.4.

Despre prezența lui Russell în lotul național, Silvășan a spus: „Mă știe bine de la echipa de club și sper să fie un jucător care poate să ne ajute să creștem în calitate și valoare. Evident că va trebui ca și el să se lupte pentru echipa națională a României — toată lumea trebuie să se lupte pentru echipa națională a României. Pe asta ne bazăm: pe disciplină, pe efort, pe spirit de echipă”.

Lotul convocat pentru această acțiune include următorii jucători: Lucas Tohătan, Ștefan Grasu, Nandor Kuti, Mihai Măciucă, Dragoș Diculescu, Bobe Nicolescu, Daron Russell, Bogdan Popa, Emanuel Cățe, Rareș Uță, Alex Olah, Tudor Gheorghe.

Accesul publicului la partida de la Pitești este liber. România a câștigat grupa de precalificări și începe acum prima fază a calificărilor pentru Cupa Mondială de la Doha, 2027.

Programul pentru Naționala României în Grupa B:

Grecia – România, Salonic, 27 noiembrie, ora 18:30

România – Muntenegru, Pitești, 30 noiembrie, ora 19:00

Portugalia – România, 27 februarie 2026

România – Portugalia, 2 martie 2026

România – Grecia, 2 iulie 2026

Muntenegru – România, 5 iulie 2026