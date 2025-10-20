Rețea internațională de trucare a meciurilor de tenis cu ramificații în România, Spania și Franța

Cinci cetățeni francezi, cu vârste între 23 și 29 de ani, au fost puși sub acuzare pentru „fraudă organizată, corupție sportivă și participare la o conspirație criminală” într-un caz de trucare a competițiilor de tenis la nivel internațional, a anunțat luni parchetul din Marsilia, potrivit Le Figaro.

Acuzațiile vizează aproximativ 40 de turnee desfășurate între 2018 și 2024 în 12 țări, inclusiv Franța, Germania, Italia, Statele Unite, Mexic, Egipt și Tunisia. Rețeaua este suspectată că a plătit jucători aflați peste locul 100 în ATP să piardă voluntar seturi sau meciuri pentru a obține câștiguri din pariuri sportive.

Ancheta, începută în 2023 la Rodez, a identificat câștiguri de peste 800.000 de euro și a scos la iveală o rețea coordonată din Bulgaria, cu intermediari în Franța și alte state.

În Bulgaria, patru bărbați, printre care trei foști jucători de tenis, inclusiv frații Karen și Juri Khachatryan, au fost arestați la cererea autorităților franceze. În Franța, cei cinci suspecți au fost plasați sub supraveghere judiciară. Persoane vizate de anchetă mai sunt în Spania și România, a mai scris Le Figaro.

Parchetul continuă ancheta pentru a stabili întregul lanț al rețelei și alte persoane implicate.