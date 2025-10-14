Prima pagină » Știri externe » Atacul armat soldat cu 6 morți în Mississippi: FBI anunță 4 arestări

Atacul armat soldat cu 6 morți în Mississippi: FBI anunță 4 arestări

Trei persoane au fost arestate pentru acuzații de crimă și o a patra persoană pentru tentativă de omor, în urma unui atac armat comis în weekend, soldat cu șase morți și mai mulți răniți, într-un oraș din delta Mississippi-ului, a anunțat luni FBI.
Atacul armat soldat cu 6 morți în Mississippi: FBI anunță 4 arestări
Sursa foto: captură video
Laurentiu Marinov
14 oct. 2025, 06:28, Știri externe

Potrivit AP, Teviyon L. Powell, în vârstă de 29 de ani, William Bryant, în vârstă de 29 de ani, și Morgan Lattimore, în vârstă de 25 de ani, au fost acuzați de crimă calificată, în timp ce Latoya A. Powell, în vârstă de 44 de ani, a fost acuzată de tentativă de omor, a declarat un purtător de cuvânt al Biroului FBI din Jackson.

Autoritățile nu au dezvăluit un posibil motiv pentru împușcăturile de vineri seară din Leland, dar FBI-ul a declarat că focurile de armă par să fi fost „declanșate de o neînțelegere între mai multe persoane”.

Purtătorul de cuvânt a declarat, fără a oferi detalii, într-un e-mail trimis luni seară, că „alte arestări sunt în curs de desfășurare”, în timp ce ancheta continuă.

Citește și