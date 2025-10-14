Atacul armat soldat cu 6 morți în Mississippi: FBI anunță 4 arestări

Potrivit AP, Teviyon L. Powell, în vârstă de 29 de ani, William Bryant, în vârstă de 29 de ani, și Morgan Lattimore, în vârstă de 25 de ani, au fost acuzați de crimă calificată, în timp ce Latoya A. Powell, în vârstă de 44 de ani, a fost acuzată de tentativă de omor, a declarat un purtător de cuvânt al Biroului FBI din Jackson.

Autoritățile nu au dezvăluit un posibil motiv pentru împușcăturile de vineri seară din Leland, dar FBI-ul a declarat că focurile de armă par să fi fost „declanșate de o neînțelegere între mai multe persoane”.

Purtătorul de cuvânt a declarat, fără a oferi detalii, într-un e-mail trimis luni seară, că „alte arestări sunt în curs de desfășurare”, în timp ce ancheta continuă.