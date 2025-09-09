Hamasul revendică atacul armat soldat cu şase morţi din Ierusalim

Printre victimele atacului se numără un fost cardiolog în vârstă de 79 de ani, un rabin de 43 de ani şi un tânăr de 25 de ani care emigrase recent din Spania.

Alte 26 de persoane au fost rănite, dintre care şase se află în stare gravă, cu plăgi împuşcate.

Brigada Ezzedine al-Qassam a publicat marţi pe Telegram o declaraţie în care a scris: „Brigada Al-Qassam îşi asumă responsabilitatea pentru atacul armat care a avut loc ieri dimineaţă (luni) … lângă intersecţia coloniei Ramot, aflată pe pământurile iubitului nostru Ierusalim”.