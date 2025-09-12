Baschet. U-BT Cluj, confruntare cu o viitoare adversară din ABA League în Bosnia și Herțegovina

La mai puțin de o lună de debutul oficial în ABA League, campioana României la baschet masculin U-BT Cluj dispută două partide amicale la Aleksandrovac, în Bosnia și Herțegovina. Prima adversară a clujenilor va fi chiar una dintre adversarele din ABA League, BC Igokea.

Partida cu echipa locală BC Igokea m:tel este programată sâmbătă, potrivit comunicatului oficial al clubului din Cluj. Cele două formații s-au mai întâlnit în calificările FIBA Basketball Champions League din 2020 și în două partide de verificare în 2021 și 2024, toate câștigate de clujeni.

În deplasarea din Bosnia și Herțegovina, campioana României se va mai confrunta și cu BC Nizhny Novgorod, din Rusia, luni, despre care clubul clujean a precizat: „Având în vedere contextul internațional și poziția fermă a clubului nostru împotriva războiului, nu vom comunica ulterior despre meciul cu echipa din Rusia, tratând participarea noastră strict ca pe un exercițiu sportiv de pregătire”.

Antrenorul principal Mihai Silvășan îi va avea la dispoziție pentru cele două partide pe următorii jucători: Karel Guzman, Iverson Molinar, Ben Altit, Dušan Miletić, Daron Russell, Trey Woodbury, Nathan Mensah, Patrick Richard, Mitch Creek, Andrei Cepoi, Alexis Petric și Tudor Tancău. Singurele absențe anunțate sunt Taylor și Miron, Jeffery fiind bolnav, iar Darius ușor accidentat.

„Urmează două meciuri puternice pentru noi în Bosnia și Herțegovina, în fața unor echipe competitive. Principalul scop în perioada aceasta e să fim mai buni de la meci la meci și să evoluăm de la un antrenament la altul”, a declarat antrenorul Mihai Silvăşan.