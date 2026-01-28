Dinamo București domină echipa ideală a etapei a 14-a din Divizia A1 la volei masculin, după victoria de la Zalău

Dinamo București s-a impus pe terenul echipei SCM Zalău, iar doi dintre jucătorii campioanei au fost incluși în echipa etapei a 14-a. De asemenea, tehnicianul alb-roșiilor, Bogdan Tănase, a fost desemnat antrenorul etapei.

Corona Brașov și Știința București au câte doi reprezentanți în formația ideală a rundei, în timp ce Arcada Galați furnizează libero-ul etapei.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a 14-a din Divizia A1, conform FRV:

Mircea Peța (Dinamo București) – 14 puncte (+5). Unul dintre cei mai buni oameni ai campioanei în victoria de la Zalău. 9 puncte reușite în atac, cu 41% eficiență. Și-a mai trecut în cont două blocaje și trei ași. Adversarii au servit mult pe el, a făcut trei greșeli, dar până la urmă s-a descurcat: 41% recepție pozitivă și 32% excelentă. Mircea este a treia oară în echipa etapei.

Livan Osoria (Corona Brașov) – 17 puncte (+15). Cubanezul a făcut din nou legea pe fileu. 13 puncte în atac, cu 81% eficiență, dar și patru blocaje. Este a doua oară în echipa etapei.

David Runcan (Știința București) – 29 de puncte (+12). Un meci fantastic făcut de David. A tras echipa după el, bucurându-se la final de o victorie extrem de prețioasă. 23 de puncte reușite cu atacul, cu o eficiență de 53%. A servit patru ași și a făcut și două blocaje. Debutant în formația etapei.

Eric Burggraf (Dinamo București) – 2 puncte (+1). Neamțul și-a condus echipa cu mult calm și cu precizie în momentele importante. Și-a scos în evidență coechipierii, iar succesul de la Zalău i se datorează și lui. Un as și un blocaj, alte realizări pentru Eric.

Paul Villoria (Știința București) – 12 puncte (+8). Uriașul centru din Venezuela a pus serios umărul la victoria în fața Craiovei. Șase puncte obținute în atac, cu 60% eficiență. A fost imposibil de trecut la fileu, reușind cinci blocaje. Și-a trecut în cont și un as. E la a doua prezență în echipa etapei.

Dusan Stojsavlevic (Corona Brașov) – 12 puncte (+6). Sârbul a făcut 11 puncte în atac, cu 52% eficiență, plus un as. Pe preluare nu a avut multe mingi, dar cele pe care le-a jucat au ajuns la coechipieri. A avut 57% preluare pozitivă și 29% excelentă.

Carol Kosinski (Arcada Galați) – Liberoul gălățean a făcut un meci perfect la Baia Mare. A avut cifre foarte bune: 72% preluare pozitivă și 61% excelentă. Și-a ajutat mult coechipierii în defensivă.

Bogdan Tănase (Dinamo București) – Ușor-ușor Bogdan Tănase duce echipa acolo unde își dorește, spre vârf. Dinamo a câștigat la Zalău după un meci muncit, în care a avut 2-0 și în care s-a văzut egalată. În decisiv, nu au fost emoții însă, bucureștenii impunându-se clar cu soluțiile găsite de antrenorul ei.