U Cluj o învinge pe Rapid în Giulești și urcă pe loc de play-off

După 24 de etape, Rapid București ocupă locul 3 în clasament, cu 45 de puncte, iar Universitatea Cluj este pe locul 5, cu 39 de puncte.
Echipele de start
Rapid: Aioani – Onea, Ciobotariu, Bolgado, Borza – Grameni, Hromada, Christensen – Dobre, Paraschiv, Moruțan;
Rezerve: Iliev, S. Popa, Sălceanu, Keita, Vulturar, G. Gheorghe, A. Șucu, Petrila, Hazrollaj, Jambor, Koljic;
Antrenor: Constantin Gâlcă.
U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, Cristea, Chipciu – Codrea, Drammeh – Macalou, Bic, Gheorghiță – Trică;
Rezerve: Lefter, Chinteș, Coubiș, Toșca, Gomes, Simion, Murgia, Bota, Nistor, Mendy, Fabry, Taiwo;
Antrenor: Cristiano Bergodi.