Prima pagină » Sport » U Cluj o învinge pe Rapid în Giulești și urcă pe loc de play-off

U Cluj o învinge pe Rapid în Giulești și urcă pe loc de play-off

Universitatea Cluj a învins-o sâmbătă seara, în deplasare, pe Rapid București, scor 2-0, într-un meci din etapa a 24-a a Superliga.
U Cluj o învinge pe Rapid în Giulești și urcă pe loc de play-off
Galerie Foto 12
Sursa foto: George Fluster/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
31 ian. 2026, 22:30, Sport

În prima repriză, Universitatea Cluj a ratat o ocazie importantă în minutul 8, când Ovidiu Bic a șutat din interiorul careului, puțin pe lângă, iar Rapid a replicat în minutul 34, prin Grameni, cu un șut de la marginea careului, pe lângă poartă.

Vezi galeria foto
12 poze

Oaspeții au deschis scorul în minutul 67, prin Oucasse Mendy.

În minutul 85, Nistor a transformat o lovitură de la 11 metri și a stabilit scorul final, 2-0 pentru U Cluj.

După 24 de etape, Rapid București ocupă locul 3 în clasament, cu 45 de puncte, iar Universitatea Cluj este pe locul 5, cu 39 de puncte.

Echipele de start

Rapid: Aioani – Onea, Ciobotariu, Bolgado, Borza – Grameni, Hromada, Christensen – Dobre, Paraschiv, Moruțan;

Rezerve: Iliev, S. Popa, Sălceanu, Keita, Vulturar, G. Gheorghe, A. Șucu, Petrila, Hazrollaj, Jambor, Koljic;

Antrenor: Constantin Gâlcă.

U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, Cristea, Chipciu – Codrea, Drammeh – Macalou, Bic, Gheorghiță – Trică;

Rezerve: Lefter, Chinteș, Coubiș, Toșca, Gomes, Simion, Murgia, Bota, Nistor, Mendy, Fabry, Taiwo;

Antrenor: Cristiano Bergodi.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Cazul straniu al șoferului care a depășit limita de viteză cu 1 km/h. Ce amendă a primit
Gandul
Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii. Distrusă de durere, Mirabela a...
Cancan
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport
Omul de afaceri care își făcea reclamă cu excremente de urs vrea să construiască un rival pentru DraculaLand: Dracula de lângă Miercurea Ciuc
Libertatea
Leguma de 2 lei care te ferește cel mai bine de gripă. Se găsește în orice market din România, chiar și iarna
CSID
Nemții de la Daimler câștigă licitația STB: Bucureștiul primește 30 de autobuze hibrid
Promotor