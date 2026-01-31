U Cluj o învinge pe Rapid în Giulești și urcă pe loc de play-off

În prima repriză, Universitatea Cluj a ratat o ocazie importantă în minutul 8, când Ovidiu Bic a șutat din interiorul careului, puțin pe lângă, iar Rapid a replicat în minutul 34, prin Grameni, cu un șut de la marginea careului, pe lângă poartă.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 67, prin Oucasse Mendy.

În minutul 85, Nistor a transformat o lovitură de la 11 metri și a stabilit scorul final, 2-0 pentru U Cluj.