Mesaje rasiste la Rapid – Dinamo. Președintele Partidei Romilor a depus plângeri la Parchetul General, CNCD și FRF

Potrivit unui comunicat al Asociației Partida Romilor Pro-Europa, Nicolae Păun a cerut instituțiilor să analizeze imaginile video și foto apărute în spațiul public și să ia „de urgență măsurile care se impun” față de comportamentul fanilor dinamoviști.

Plângeri la Parchetul General, CNCD și FRF

„Am trimis, astăzi, plângeri către Parchetul General, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Federația Română de Fotbal, în care am cerut luarea urgentă de măsuri față de comportamentul rasist al fanilor echipei Dinamo București, care, sâmbătă, la meciul cu Rapid București, au scandat lozinci extrem de ofensatoare și au afișat bannere cu înscrisuri profund rasiste la adresa minorității rome din România”, a transmis acesta.

Deputatul a afirmat că astfel de manifestări „nu pot fi tolerate” și a subliniat că este „inacceptabil ca la 170 de ani de la Dezrobirea Romilor să asistăm la astfel de scene”.

„Ca reprezentant al romilor în Parlament, nu pot tolera ca o parte a cetățenilor acestei țări să ia în derâdere aproape 500 de ani de sclavie a romilor pe aceste meleaguri”, a declarat Nicolae Păun.

Acesta susține că rasismul a devenit tot mai vizibil în ultimii ani, inclusiv pe stadioane și pe rețelele de socializare, și spune că va solicita Parlamentului înăsprirea sancțiunilor prevăzute de legea pentru combaterea antițigănismului.

„Președintele Camerei Deputaților, domnul Sorin Grindeanu, Guvernul României, prin purtătorul de cuvânt Ioana Dogioiu, și liderul Grupului Minorităților Naționale din Parlament, domnul Varujan Pambuccian, condamnă alături de mine aceste manifestări ale fanilor echipei Dinamo București”, a adăugat Nicolae Păun.

Ultrașii lui Dinamo, mesaje rasiste

Înainte de meciul Rapid – Dinamo, ultrașii echipei Dinamo au scandat mesaje cu caracter rasist în stația de metrou Basarab, în timp ce se deplasau spre stadionul Giulești.

În timpul partidei, în sectorul ocupat de galeria dinamovistă a fost afișat un banner cu mesajul „Ieri în robie, azi în galerie”.

De asemenea, pe pagina de Facebook „Ultras Tei Dinamo București” a fost publicată o fotografie cu bannerul din tribune, însoțită de mesajul în limba engleză „The austrian painter was right all the time” („Pictorul austriac a avut dreptate tot timpul”), o referire la Adolf Hitler, dictatorul Germaniei naziste.

Sociologul Gelu Duminică: „rasism și extremism, în stare pură”

Sociologul Gelu Duminică a criticat, duminică, incidentul într-o postare pe rețelele de socializare, spunând că mesajele afișate în tribune și în mediul online reprezintă „rasism și extremism, în stare pură”.

„E doar o ironie, nu? Și ceva de bine, nu? Silă. Și rușine. Asta simt. Clubul Dinamo ar trebui să ceară scuze, să se delimiteze și să anunțe campanii anti-rasism. LPF ar trebui sa depuncteze. Arbitrul ar fi trebuit să aplice regulamentele. Nu a facut-o și nu o vor face. Pentru că în mintea lor e doar o ironie, nu? Nu, dragilor! E rasism și extremism, in stare pură. Conform tuturor definițiilor!”, a scris sociologul.

Meciul Rapid – Dinamo s-a încheiat cu victoria echipei giuleștene, scor 3-2, în prima etapă a play-off-ului Superligii.