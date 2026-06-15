Autostrada Unirii A8, mai aproape de semnarea ultimului contract. CNIR poate merge mai departe cu Itinera după respingerea contestațiilor

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) poate semna contractul pentru ultimul tronson al Autostrăzii Târgu Neamț – Iași – Ungheni, parte a Autostrăzii Unirii A8, după ce Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a respins contestațiile depuse de companiile românești Construcții Erbașu și Concelex.

Potrivit Economedia, contractul vizează tronsonul 4, între DN24 (Iași) și Vama Ungheni, inclusiv podul peste Prut, iar câștigătoare a fost desemnată asocierea italiană Itinera SPA (lider), ICM S.P.A și Saipem S.P.A.

Oferta depusă de constructorii italieni are o valoare de 3,57 miliarde de lei, fără TVA, iar informația aceasta a fost confirmată ulterior și de CNIR, potrivit Economedia.

După anunțarea rezultatului licitației, companiile Erbașu și Concelex au depus contestații.

Tronsonul 4 dintre DN24 (Iași) și Podul peste Prut de la Ungheni, aflat la granița cu Republica Moldova, are o lungime de 15,5 kilometri și o valoare estimată de aproximativ 4,7 miliarde de lei.

Acesta reprezintă ultimul segment al Autostrăzii Târgu Neamț – Iași – Ungheni, iar un lucru important de menționat este cât contează pentru conectarea României cu Republica Moldova.

Proiectul include și realizarea unui segment de 5 kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, reprezentând primii kilometri de autostradă construiți în această țară.

Durata totală a contractului este de 46 de luni, dintre care 10 luni sunt alocate proiectării, iar 36 de luni execuției lucrărilor.

Pe traseul noului tronson vor fi construite 14 poduri și pasaje, două tunele, dintre care unul va avea o lungime de 1.760 de metri, precum și două noduri rutiere.

Este vorba despre un nod rutier de perspectivă, care va asigura legătura cu viitorul Spital Regional și cu Aeroportul Iași, dar și despre nodul rutier de la Golăiești.

Contractul prevede și o etapă prioritară pentru conectarea cu Podul peste Prut de la Ungheni. Constructorul va trebui să finalizeze, în termen de 18 luni, segmentul de 2,77 kilometri dintre nodul rutier Golăiești și podul de frontieră.

Investiția este finanțată prin Programul Security Action for Europe (SAFE).