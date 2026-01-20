Prima pagină » Sport » Universitatea Craiova, lider în Superligă după etapa a 22-a. Rezultatele și fotbaliștii evidențiați

Universitatea Craiova, lider în Superligă după etapa a 22-a. Rezultatele și fotbaliștii evidențiați

Universitatea Craiova se menține pe primul loc în clasamentul Superligii de fotbal, după etapa a 22-a, prima din anul 2026, după ce a realizat una dintre cele mai categorice victorii din acest sezon, câștigând în deplasare, scor 4-0, cu Petrolul Ploiești, luni noapte, în ultimul meci al rundei.
Sursa foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
20 ian. 2026, 10:40, Sport

Universitatea Craiova a revenit pe prima poziție, cu 43 de puncte, într-o ierarhie foarte strânsă.

Rapid București, cu 42 de puncte, și Dinamo București, cu 41 de puncte, completează podiumul provizoriu.

Rezultatele etapei a 22-a și jucătorii evidențiați, potrivit Ligii Profesioniste de Fotbal:

FC Argeș Pitești – FCSB 1-0, Yanis Pîrvu (FC Argeș)

Unirea Slobozia – UTA Arad 1-3, Alin Roman (UTA Arad)

Farul Constanța – FC Hermannstadt 1-1, Eduard Florescu (FC Hermannstadt)

FC Rapid – FC Metaloglobus București 1-0, Constantin Grameni (Rapid)

FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Botoșani 1-0, Eduard Pap (Csikszereda)

CFR 1907 Cluj – Oțelul Galați 1-0, Octavian Vâlceanu (CFR Cluj)

Dinamo – FC Universitatea Cluj 1-0, Mamoudou Karamoko (Dinamo)

Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova 0-4, Steven Nsimba (Universitatea Craiova)

Clasamentul Superligii după etapa a 22-a (puncte și golaveraj)

1. Universitatea Craiova – 43 p, golaveraj 41–20

2. Rapid București – 42 p, golaveraj 35–20

3. Dinamo București – 41 p, golaveraj 33–18

4. FC Botoșani – 38 p, golaveraj 30–16

5. FC Argeș Pitești – 37 p, golaveraj 28–21

6. UTA Arad – 35 p, golaveraj 29–30

7. Oțelul Galați – 33 p, golaveraj 32–19

8. Universitatea Cluj – 33 p, golaveraj 26–20

9. FCSB – 31 p, golaveraj 31–27

10. CFR Cluj – 29 p, golaveraj 30–33

11. Farul Constanța – 28 p, golaveraj 27–26

12. Unirea Slobozia – 21 p, golaveraj 22–34

13. Petrolul Ploiești – 20 p, golaveraj 16–24

14. Csikszereda Miercurea Ciuc – 19 p, golaveraj 22–48

15. FC Hermannstadt – 14 p, golaveraj 18–36

16. Metaloglobus București – 11 p, golaveraj 19–47

