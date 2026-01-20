Universitatea Craiova, lider în Superligă după etapa a 22-a. Rezultatele și fotbaliștii evidențiați

Universitatea Craiova a revenit pe prima poziție, cu 43 de puncte, într-o ierarhie foarte strânsă.
Rapid București, cu 42 de puncte, și Dinamo București, cu 41 de puncte, completează podiumul provizoriu.
Rezultatele etapei a 22-a și jucătorii evidențiați, potrivit Ligii Profesioniste de Fotbal:
FC Argeș Pitești – FCSB 1-0, Yanis Pîrvu (FC Argeș)
Unirea Slobozia – UTA Arad 1-3, Alin Roman (UTA Arad)
Farul Constanța – FC Hermannstadt 1-1, Eduard Florescu (FC Hermannstadt)
FC Rapid – FC Metaloglobus București 1-0, Constantin Grameni (Rapid)
FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Botoșani 1-0, Eduard Pap (Csikszereda)
CFR 1907 Cluj – Oțelul Galați 1-0, Octavian Vâlceanu (CFR Cluj)
Dinamo – FC Universitatea Cluj 1-0, Mamoudou Karamoko (Dinamo)
Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova 0-4, Steven Nsimba (Universitatea Craiova)
1. Universitatea Craiova – 43 p, golaveraj 41–20
2. Rapid București – 42 p, golaveraj 35–20
3. Dinamo București – 41 p, golaveraj 33–18
4. FC Botoșani – 38 p, golaveraj 30–16
5. FC Argeș Pitești – 37 p, golaveraj 28–21
6. UTA Arad – 35 p, golaveraj 29–30
7. Oțelul Galați – 33 p, golaveraj 32–19
8. Universitatea Cluj – 33 p, golaveraj 26–20
9. FCSB – 31 p, golaveraj 31–27
10. CFR Cluj – 29 p, golaveraj 30–33
11. Farul Constanța – 28 p, golaveraj 27–26
12. Unirea Slobozia – 21 p, golaveraj 22–34
13. Petrolul Ploiești – 20 p, golaveraj 16–24
14. Csikszereda Miercurea Ciuc – 19 p, golaveraj 22–48
15. FC Hermannstadt – 14 p, golaveraj 18–36
16. Metaloglobus București – 11 p, golaveraj 19–47