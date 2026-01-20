Universitatea Craiova, lider în Superligă după etapa a 22-a. Rezultatele și fotbaliștii evidențiați

Universitatea Craiova se menține pe primul loc în clasamentul Superligii de fotbal, după etapa a 22-a, prima din anul 2026, după ce a realizat una dintre cele mai categorice victorii din acest sezon, câștigând în deplasare, scor 4-0, cu Petrolul Ploiești, luni noapte, în ultimul meci al rundei.