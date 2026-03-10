Prima pagină » Social » Se închide circulația pe podul Giugiu-Ruse, pe ambele sensuri

Se închide circulația pe podul Giugiu-Ruse, pe ambele sensuri

Traficul rutier între România și Bulgaria, pe Podul „Prieteniei” va fi oprit joi, în intervalul orar 10.00 15.00, pe ambele sensuri de mers. Măsura, anunțată de IPJ Giurgiu este justificată de execurarea unor lucrări de asfaltare.
Laurențiu Marinov
10 mart. 2026, 15:40, Social

În cursul zilei de joi, la Podul Dunărea dintre Giurgiu (România) și Ruse (Bulgaria), se vor efectua lucrări de reparație a îmbrăcămintei asfaltice, pe partea bulgară.

Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu anunță că traficul rutier al autoturismelor, microbuzelor, autocarelor şi al autocamioanelor va fi oprit, în intervalul orar 10.00 15.00, pe ambele sensuri de mers.

„Astfel, la data de 12 martie a.c., începând cu ora 15.00, este planificată reluarea circulaţiei rutiere pe pod pentru toate mijloacele de transport (autoturisme, microbuze, autocare și autocamioane)

Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu recomandă participanților la trafic să ia măsuri din timp pentru a-și reconfigura traseul în perioadele menționate, în funcție de mijlocul de transport, astfel încât să se preîntâmpine blocarea zonelor adiacente podului Giurgiu-Ruse sau întârzieri și timpi mari de așteptare pentru cei care intenționează să tranziteze frontiera”, transmite IPJ Giurgiu.

De asemenea, pentru evitarea blocajelor și reducerea timpului de așteptare, polițiștii recomandă planificarea atentă a călătoriilor și utilizarea rutelor alternative, după cum urmează:

– Județul Dolj: Calafat, Bechet
– Județul Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele
– Județul Călărași: Călărași
– Județul Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir.

