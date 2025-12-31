Un portret Picasso, evaluat la peste 1 milion de euro, poate fi câștigat cu 100 de euro

Un portret realizat de Pablo Picasso în 1941, intitulat Tete de femme, va fi oferit printr-o tombolă caritabilă organizată de Fundația Franceză pentru Cercetarea Alzheimer.

Pentru suma de 100 de euro, oricine poate cumpăra un bilet care îi oferă șansa de a deveni proprietarul lucrării, estimată la peste un milion de euro.

Inițiativa, denumită „1 Picasso pentru 100 de euro”, își propune să strângă aproximativ 11 milioane de euro din vânzarea a 120.000 de bilete.

Tragerea la sorți este programată pentru 14 aprilie, la casa de licitații Christie’s din Paris.

Dacă nu se vinde numărul necesar de bilete pentru a acoperi costul tabloului, participanții vor primi banii înapoi.

Proiectul a fost realizat cu acordul familiei Picasso, potrivit The Guardian.

Olivier Picasso, nepotul artistului, a declarat că inițiativa se potrivește cu spiritul și valorile bunicului său, cunoscut pentru sprijinul oferit persoanelor aflate în nevoie.

Fondurile obținute vor susține cercetarea unei boli pentru care nu există, în prezent, tratament curativ.

Lucrarea a fost pictată la Paris, într-o perioadă marcată de ocupația nazistă, iar specialiștii spun că tonurile întunecate ale tabloului reflectă contextul dificil al epocii.

Tete de femme a fost păstrat mult timp în colecții private și este considerat un exemplu important din creația târzie a artistului.