Ilie Bolojan: Indiferent ce se întâmplă, bugetul ar trebui să fie adoptat în condiții normale cât mai repede

Ilie Bolojan a declarat că bugetul pe 2026 trebuie să fie adoptat cât mai repede, avertizând asupra efectelor eventualelor întârzieri în adoptarea reformei pensiilor și a administrației. prin pierderea de fonduri europene și lipsa predictibilității bugetare.
Radu Mocanu
23 ian. 2026, 14:23, Politic

Ilie Bolojan a explicat că o eventuală întârziere a deciziei Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților poate duce la pierderea definitivă a fondurilor europene aferente jalonului din PNRR. 

„Vom intra într-o zonă în care nu mai putem să ne recuperăm cei peste 200 de milioane de euro care avem reținuți pentru jalonul legat de pensiile magistraților. Acesta este un efect. Avem o perioadă intermediară în care mai poți răspunde la clarificări, dar dacă nu se va tranșa această problemă, acesta, din păcate, va fi un efect foarte probabil”, a explicat premierul la Radio România Actualități. 

În ceea ce privește pachetul de reformă a administrației publice, premierul a spus că efectele acestuia depășesc impactul bugetar imediat, vizând o schimbare de sistem în modul de funcționare al administrației. 

„Este un pachet foarte important pentru că altfel ești pus în situația să construiești bugete care nu se bazează pe aspecte predictibile. Bugetul se construiește pe legile care sunt în vigoare în momentul respectiv, de aceea ai nevoie de toate legile care au un impact bugetar să fie aprobate, iar pentru a avea predictibilitate trebuie să ne respectăm țintele”, a declarat premierul. 

„Indiferent ce și se întâmplă în perioada următoare, bugetul ar trebui să fie adoptat în condiții normale cât mai repede posibil. Bugetul nu a fost adoptat pentru că pachetul pe administrație n-a fost susținut de către toate partidele”, a spus șeful Guvernului. 

Despre reforma administrației, Bolojan a adăugat: „Acum este un rezultat al discuțiilor. Întotdeauna reducerile nu sunt foarte comode, nici de susținut și nici de făcut”. 

 

