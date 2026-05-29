ANM: Vântul bate puternic în aproape toată țara vineri și sâmbătă. Avertizări Cod galben

Pentru vineri și sâmbătă este în vigoare o informare meteorologică de vânt. Vineri vor fi intensificări ale vântului îndeosebi în nord, centru și est, iar sâmbătă în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45…55 km/h și la munte de peste 60…80 km/h.

O avertizare Cod galben este în vigoare vineri până la ora 21.00.

Conform acesteia, vântul va avea intensificări în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50…70 km/h. În Carpații de Curbură și în jumătatea de est a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70….90 km/h.

O altă avertizare Cod galben este valabilă sâmbătă între orele 10.00 și 21.00.

Vântul va avea intensificări în Maramureș, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei, cea mai mare parte a Moldovei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50…70 km/h, iar la munte de 70…90 km/h.