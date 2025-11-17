Autobuz înghițit de o alunecare de teren în Vietnam. Șase pasageri au murit

Sursă foto: Hepta. Echipele de salvare transportă un pasager decedat în urma alunecărilor de teren. 2024. Fotografie cu scop ilustrativ

În urma accidentului șase dintre pasagerii autobuzului au murit, iar alți 19 au fost răniți, potrivit Associated Press.

Accidentul s-a petrecut duminică seara. Pământul și rocile s-au prăbușit peste autobuz în timp ce vehiculul traversa trecătoarea Khanh Le din zona montană centrală, potrivit presei de stat.

Traseul lung de 33 de kilometri, săpat în versanții abrupți ai munților, este foarte popular printre turiști, cu peisaje montane, pitorești. Totuși, zona este predispusă alunecărilor de teren în sezonul ploios.

Alunecarea de teren a zdrobit partea din față a autobuzului, blocând mulți pasageri. Echipele de salvare au luptat ore întregi pentru a ajunge la locul accidentului, din cauza ploilor torențiale care au provocat alunecări de teren pe ambele părți ale trecătorii, accesul fiind blocat.

Echipele de salvare au ajuns la autobuz abia după miezul nopții, potrivit presei de stat.

Autobuzul transporta 32 de pasageri din capitala financiară a Vietnamului, Ho Chi Minh City, și se deplasa de la Da Lat, din zona montană centrală a Vietnamului, către orașul de coastă Nha Trang.

Pasagerii răniți au fost transportați la un spital din apropiere. Două dintre cadavre au fost blocate sub dărâmături, din cauza terenului accidentat care a îngreunat operațiunea de salvare.

Vietnamul este afectat de ploi

Centrul Vietnamului este efectat de ploi torențiale, asta după ce țara a a fost lovită și de taifunul Kalmaegi. Ploile continuă în Vietnam și în această săptămână, iar precipitațiile pot ajunge până la 30 – 60 de centimetri și chiar 85 de centrimetri în unele zone.

Duminică, o autostradă care leagă nordul de sudul Vietnamului a fost blocată în mai multe zone din cauza indundațiilor și a alunecărilor de teren.