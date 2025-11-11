Prima pagină » Știri externe » Fiul fostului lider libian Moammar Gaddafi a fost eliberat de Liban după 10 ani de detenție

Autoritățile libaneze l-au eliberat luni pe fiul răposatului lider libian Moammar Gaddafi, după ce acesta a plătit o cauțiune de 900.000 de dolari, punând capăt detenției sale de 10 ani pentru presupusa deținere de informații despre un cleric libanez dispărut, au declarat oficiali ai serviciilor de securitate și un membru al echipei sale de apărare.
11 nov. 2025

Unul dintre avocații lui Hannibal Gaddafi, Charbel Milad al-Khoury, a declarat pentru Associated Press că Gadhafi a fost eliberat luni seară, după ce documentele necesare au fost finalizate. Doi oficiali ai serviciilor de securitate, vorbind sub condiția anonimatului, în conformitate cu reglementările, au confirmat, de asemenea, că Gaddafi a fost eliberat.

„Hannibal este oficial liber și are dreptul deplin de a alege destinația pe care o dorește”, a declarat al-Khoury. El a refuzat să ofere mai multe detalii despre viitoarele mișcări ale lui Gaddafi din motive de securitate, potrivit CNN.

Eliberarea a venit la câteva zile după ce autoritățile libaneze au ridicat interdicția de călătorie și au redus cauțiunea pentru Hannibal Gaddafi, deschizând calea pentru eliberarea sa.