Inteligența artificială face ”creativitatea ieftină”. Cel mai mare YouTuber din lume: AI înseamnă „vremuri înfricoșătoare” pentru creatorii de conținut

Instrumentele AI care pot crea videoclipuri complet formate din simple solicitări textuale ale utilizatorilor au înregistrat progrese rapide în ultimii ani.

Cea mai recentă dintre acestea, Sora de la OpenAI, lansată săptămâna trecută, a atras atenția pentru ușurința cu care oamenii pot reproduce personaje și materiale protejate de drepturi de autor, potrivit BBC.

Pe rețelele de socializare, MrBeast, pe numele său real Jimmy Donaldson, a întrebat ce se va întâmpla cu oameni ca el „când videoclipurile AI vor fi la fel de bune ca videoclipurile normale”.

Temerile cu privire la impactul pe care AI îl va avea asupra pieței muncii sunt răspândite, dar sunt deosebit de acute în industriile creative.

În industriile filmului și jocurilor video, au existat numeroase acțiuni sindicale cu privire la utilizarea AI. Aceste preocupări au fost recent reaprinse de un actor AI care a făcut senzație.

Cu toate acestea, AI este utilizată pe scară largă și în aceleași sectoare.

De exemplu, YouTube oferă utilizarea AI generative pentru creatorii de conținut, inclusiv generarea de videoclipuri prin intermediul instrumentului Veo al Google.

AI poate fi utilizată și pentru a genera automat subtitrări sau pentru a perfecționa idei și scenarii.

Unele videoclipuri YouTube sunt generate în totalitate de AI – de exemplu, videoclipuri lungi pe care oamenii le pot pune pentru a-i ajuta să adoarmă, spune Lars Erik Holmquist, profesor de design și inovare la Universitatea Nottingham Trent.

AI face ”creativitatea ieftină”

Cu toate acestea, „tendința generală a modului în care privim AI ca instrument [este] că aceasta face creativitatea mult mai ieftină”, spune el.

„Cred că cei care vor câștiga pe termen scurt vor fi doar cei care o folosesc pentru a crea conținut cu adevărat bun”, adaugă el.

Pentru creatori precum MrBeast, este puțin probabil ca el să fie înlocuit de videoclipuri generate de AI.

„Ideea lui este să îi facă pe oameni să facă lucruri incomode sau periculoase pentru bani – și dacă nu ar fi real, nimeni nu s-ar uita la ele”, spune prof. Holmquist.

Dar, având în vedere profilul său enorm, întreruperea fluxului său obișnuit pe X – care de obicei promovează videoclipurile sale – pentru a vorbi despre acest lucru este semnificativă.

AI ar putea fi utilă pentru creatori precum MrBeast în culise, de exemplu în producție sau grafică.

De fapt, el a încercat asta la începutul acestui an, dar s-a confruntat cu o reacție negativă din partea altor creatori când a lansat un instrument AI care genera miniaturi pentru videoclipuri.

Dar alți YouTuberi proeminenți au subliniat controversa din jurul modului în care este antrenată AI generativă, unii susținând că aceasta fură material protejat de drepturi de autor fără a plăti creatorilor.

MrBeast a eliminat instrumentele de pe platforma sa de analiză și a furnizat în schimb linkuri către designeri umani.

Veo, generatorul de videoclipuri AI al Google, este antrenat pe un subset de videoclipuri YouTube – deși nu se știe câte sunt și dacă videoclipurile lui MrBeast sunt incluse în datele de antrenament.