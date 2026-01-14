Patru wild carduri acordate la Transylvania Open. Trei românce, printre beneficiare

Karolína Plíšková este astfel a doua câștigătoare a trofeului prezentă pe tabloul principal, alături de Anastasia Potapova, campioana în 2025. Transylvania Open a decis să rezerve un wild card pentru jucătoarea din Cehia, care și-a exprimat dorința de a reveni la Cluj-Napoca, locul unde a cucerit primul trofeu important după revenirea în circuitul WTA.

În prezent, Plíšková se află în proces de recuperare în urma unei accidentări minore. Participarea sa va depinde de evoluția stării fizice până la începutul turneului. În cazul în care nu va putea concura la nivelul cerut de un turneu WTA 250, wild card-ul rezervat va fi oferit unei alte jucătoare.

Organizatorii turneului de tenis feminin au anunțat și acordarea a două wild carduri către două jucătoare românce cu experiență și îndrăgite de public: Ana Bogdan și Miriam Bulgaru. Cel de-al patrulea wild card merge către o tânără jucătoare româncă cu potențial: Elena Ruxandra Bertea.

„Ne bucurăm că, și în acest an, putem oferi șansa unor jucătoare românce să evolueze într-un turneu WTA important și să-și continue parcursul internațional. Susținerea tenisului românesc este una dintre misiunile noastre. Ne dorim să creștem o generație puternică și să facem din acest sport unul cât mai accesibil și iubit de publicul din România. În același timp, revenirea Karolinei Plíšková la Cluj ne onorează”, a declarat Patrick Ciorcilă, directorul turneului Transylvania Open.

Spectacol în BT Arena

Cea de-a șasea ediție a Transylvania Open WTA 250 va avea loc în perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2026, în BTarena din Cluj-Napoca. Meciurile se vor disputa, ca de obicei, indoor, pe două terenuri de suprafață hard. 32 de jucătoare la simplu și 16 echipe la dublu vor juca pentru marele trofeu.

Tabloul principal de simplu va fi completat de cele patru jucătoare care au primit wild card, de alte patru jucătoare venite din calificări, precum și de o jucătoare de pe lista de alternates, în ordinea clasamentului WTA.

Conform regulamentului WTA, acest ultim loc este rezervat inițial unei jucătoare eligibile pentru statutul de special exempt, adică o sportivă care nu poate participa în calificări deoarece joacă cel puțin în semifinale la un turneu WTA desfășurat în săptămâna anterioară.

„În cazul ediției Transylvania Open 2026, săptămâna precedentă coincide cu Australian Open, turneu de Grand Slam, ceea ce face imposibilă acordarea statutului de special exempt. Prin urmare, locul respectiv va fi ocupat de prima jucătoare de pe lista de alternates, în ordinea clasamentului WTA”, anunță organizatorii.