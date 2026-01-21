Prima pagină » Social » UPDATE: Circulație în sistem pendulă la stația de metrou Brâncoveanu, după o tentativă de suicid

Circulația trenurilor de metrou este reorganizată în sistem pendulă, miercuri, între stațiile Piața Sudului – Eroii Revoluției, pe firul II și Tudor Arghezi – Piața Sudului, firul 1, din cauza unei tentative de suicid în stația Constantin Brâncoveanu.
Sursa foto: Facebook/Metrorex
Laura Buciu
21 ian. 2026, 15:36, Social

UPDATE:

Pompierii din cadrul ISU București – Ilfov au intervenit pentru extragerea unei femei în vârstă de aproximativ 60 de ani de sub o garnitură de metrou, în stația Constantin Brâncoveanu, sector 4, București.

După deconectarea rețelei de electricitate, echipajele au realizat accesul la victimă. În urma evaluării medicale a rezultat că victima prezenta multiple traumatisme și în scurt timp urmează să fie transportată la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni.

Știre inițială:

Metrorex a transis că miercuri, în jurul orei 14:40, în stația de metrou Constantin Brâncoveanu, firul 1, a avut loc o tentativă de suicid.

În urma acestui eveniment, circulația trenurilor de metrou este reorganizată în sistem pendulă între stațiile Piața Sudului – Eroii Revoluției, pe firul II și Tudor Arghezi – Piața Sudului, firul 1.

A intervenit SMURD și organe de cercetare abilitate.

Conform procedurilor interne, împreună cu Metrorex, organele abilitate vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Călătorii sunt informați prin sistemul de sonorizare din stații și trenuri.

