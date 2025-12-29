Traficul se desfășoară în condiții bune pe majoritatea drumurilor. Transalpina rămâne închisă

Carosabilul este preponderent uscat, vizibilitatea bună, traficul se desfășoară în condiții bune, arată centrul Infotrafic.

În zonele înalte ale județelor aflate sub cod roșu de ninsori viscolite – Argeș, Buzău, Brașov, Caraș-Severin, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Prahova, Sibiu, Vâlcea și Vrancea – se înregistrează vânt puternic, fără a fi impuse restricții de circulație.

Pe principalele artere rutiere, inclusiv autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța și A3 București – Ploiești, nu se semnalează precipitații. Carosabilul este uscat, vizibilitatea este bună, iar valorile de trafic sunt reduse.

Traficul se desfășoară astfel în condiții sigure pentru conducători.

De asemenea, circulația rutieră rămâne închisă pe DN 67C, tronsonul kilometric 16 – 34+800 metri, între localitățile Novaci și Rânca, județul Gorj, din cauza vântului foarte puternic, care viscolește zăpada, vizibilitatea fiind redusă spre 0.

Traficul autovehiculelor urmează a fi permis în momentul îmbunătățirii condițiilor meteorologice.