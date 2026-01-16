Prima pagină » Social » Ceață și ninsori în mai multe județe. Traficul se desfășoară fluent pe principalele artere

Ceață și ninsori în mai multe județe. Traficul se desfășoară fluent pe principalele artere

Centrul INFOTRAFIC anunță că traficul rutier se desfășoară fără blocaje la nivel național, însă ceața și ninsorile ușoare afectează vizibilitatea și condițiile de circulație în mai multe județe și în București.
Ceață și ninsori în mai multe județe. Traficul se desfășoară fluent pe principalele artere
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Gabriel Pecheanu
16 ian. 2026, 07:08, Social

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că, vineri dimineațăă, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza accidentelor sau a condițiilor meteorologice.

În județele Alba, Cluj, Harghita, Mureș și Suceava se înregistrează ceață, cu vizibilitate redusă sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, condiții care pot favoriza formarea ghețușului sau a chiciurii.

De asemenea, în municipiul București și în județele Brașov, Buzău, Dâmbovița, Ialomița și Ilfov sunt semnalate ninsori ușoare, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă. În aceste zone se acționează cu utilaje pentru menținerea fluenței traficului.

Pe principalele artere rutiere – autostrăzile A1, A2, A3 și A7, precum și pe DN1 Ploiești–Brașov și DN7 Pitești–Sibiu – traficul se desfășoară fluent, pe un carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.

Pentru reducerea riscului rutier, polițiștii recomandă șoferilor să reducă viteza, să asigure o bună vizibilitate prin curățarea parbrizului, lunetei și geamurilor laterale, să folosească sistemele de dezaburire și luminile de ceață, să mărească distanța de siguranță și să evite depășirile riscante sau opririle pe benzile de circulație ori pe banda de urgență.

Pietonii sunt sfătuiți să evite deplasarea pe partea carosabilă pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă și să se asigure că intenția de traversare este observată de conducătorii auto.

Recomandarea video

EXCLUSIV Înalta Curte condusă de Lia Savonea trimite la CCR o expertiză pentru a împiedica reforma pensiilor speciale ale magistraților
G4Media
Nu trageți în „pianiști”! Meteorologii sunt puși la zid pentru că prognozează iadul climatic
Gandul
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Cancan
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport
Editorial pentru Libertatea, semnat de președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva: „Mercosur-UE este răspunsul multilateralismului la izolare”
Libertatea
Dieta pentru cardiaci: alimente recomandate, dar și alimente de evitat pentru o inimă sănătoasă
CSID
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Promotor