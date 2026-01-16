Cod galben de ceață și polei în județele Cluj și Suceava

Meteorologii anunță ceață în mai multe zone din țară.

În zona joasă a județului Cluj, sunt vizate localitățile: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Huedin, Aghireșu, Baciu, Apahida, Gilău, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Săvădisla, Cășeiu, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Moldovenești, Mica, Căpușu Mare, Mociu, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Sic, Chinteni, Chiuiești, Cuzdrioara, Gârbău, Călărași, Cămărașu, Căianu, Sânpaul, Fizeșu Gherlii, Băișoara, Câțcău, Cătina, Țaga, Vad, Mănăstireni, Suatu, Petreștii de Jos, Borșa, Sânmărtin, Sâncraiu, Bobâlna, Panticeu, Cornești, Așchileu, Dăbâca, Geaca, Vultureni, Recea-Cristur, Izvoru Crișului, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aluniș, Pălatca, Aiton, Buza, Jichișu de Jos, Ploscoș.

Aici se va semnala ceață asociată cu burniță sau ploaie slabă, care poate depune polei și reduce vizibilitatea sub 200 de metri.

În zona montană a județului Suceava, afectate sunt localitățile: Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Poiana Stampei, Coșna.

Ceața va fi densă, cu vizibilitate sub 200 de metri, iar izolat poate scădea sub 50 de metri, favorizând formarea ghețușului sau chiciurei.