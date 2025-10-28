Messi vrea să joace pentru Argentina la Cupa Mondială din 2026: „Mi-ar plăcea să fiu acolo”

Atacantul în vârstă de 38 de ani de la Inter Miami din MLS a condus Argentina la titlul de campioană mondială din 2022 și își dorește să fie pe teren atunci când argentinienii își vor apăra titlul, anul viitor în America de Nord.

De opt ori câștigător al Balonului de Aur, Messi, a declarat pentru NBC News într-un interviu difuzat luni că va vedea anul viitor cum se simte corpul său înainte de a decide dacă poate juca sau nu la Cupa Mondială organizată în comun de Statele Unite, Mexic și Canada.

„Este ceva extraordinar să pot fi într-o Cupă Mondială și mi-ar plăcea foarte mult”, a spus Messi, care va împlini 39 de ani în iunie anul viitor. „Aș vrea să fiu acolo, să fiu bine și să fiu o parte importantă în a ajuta echipa mea națională, dacă voi fi acolo.”

Messi, care este în fotbalul profesionist din 2004, își dorește încă o dată șansa de a deveni vedetă pe cea mai mare scenă a fotbalului.

„Sunt foarte nerăbdător pentru că este o Cupă Mondială. Venim după ce am câștigat ultima Cupă Mondială și faptul că putem apăra din nou victoria pe teren este spectaculos, pentru că este întotdeauna un vis să joci cu echipa națională, mai ales în competițiile oficiale.”

Messi, care a debutat cu Barcelona în La Liga la vârsta de 17 ani, s-a alăturat echipei Paris Saint-Germain în 2021 și a trecut în MLS în 2023. El are 195 de apariții pentru echipa națională a Argentinei, marcând 114 goluri.