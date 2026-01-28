Câștigătoarea TalentA promovează agricultură sustenabilă în România printr-un proiect de măcinare a cerealelor pe piatră

Drumul Iuliei Blagu în agricultură este puternic legat de o tradiție din familie: „Afacerea noastră de familie a început în urmă cu peste 20 de ani, când tatăl meu a decis să investească în teren agricol și a pus bazele unei ferme de culturi în județul Ialomița. Ceea ce a început ca o investiție s-a transformat treptat într-un proiect de familie construit pe muncă, perseverență și respect față de pământ”. După mai bine de zece ani petrecuți în companii multinaționale, Iulia a ales să revină la ferma familiei, aducând cu ea o nouă perspectivă strategică și managerială.

Astăzi, ferma cultivă cereale, plante tehnice și oleaginoase pe o suprafață de peste 920 de hectare, iar Iulia coordonează una dintre cele trei ferme ale grupului. În ultimii ani, afacerea s-a confruntat cu provocări fără precedent, printre care sezoane consecutive de secetă pedologică severă, instabilitate legislativă și presiuni crescânde asupra costurilor de producție. Acești factori au afectat semnificativ productivitatea și profitabilitatea, subliniind necesitatea diversificării și a unui control mai bun asupra lanțului valoric.

