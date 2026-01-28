Prima pagină » Comunicate » Câștigătoarea TalentA promovează agricultură sustenabilă în România printr-un proiect de măcinare a cerealelor pe piatră

Câștigătoarea TalentA promovează agricultură sustenabilă în România printr-un proiect de măcinare a cerealelor pe piatră

Sprijinirea femeilor din agricultură reprezintă o investiție strategică în viitorul unor sisteme alimentare reziliente, incluzive și sustenabile. Ca parte a acestui angajament, compania internațională de știință și tehnologie agricolă Corteva Agriscience susține noua generație de lideri femei prin inițiative precum programul educațional TalentA. În 2025, Iulia Blagu, fermier și proprietar al Agromec Gîrbovi SA din județul Ialomița, a obținut locul întâi cu proiectul „Piatra Zânelor”, o inițiativă de procesare a cerealelor prin măcinare pe piatră, concepută pentru a crește profitabilitatea fermei și a întări lanțurile alimentare locale.
28 ian. 2026, 17:46, Comunicate

Drumul Iuliei Blagu în agricultură este puternic legat de o tradiție din familie: „Afacerea noastră de familie a început în urmă cu peste 20 de ani, când tatăl meu a decis să investească în teren agricol și a pus bazele unei ferme de culturi în județul Ialomița. Ceea ce a început ca o investiție s-a transformat treptat într-un proiect de familie construit pe muncă, perseverență și respect față de pământ”. După mai bine de zece ani petrecuți în companii multinaționale, Iulia a ales să revină la ferma familiei, aducând cu ea o nouă perspectivă strategică și managerială.

Astăzi, ferma cultivă cereale, plante tehnice și oleaginoase pe o suprafață de peste 920 de hectare, iar Iulia coordonează una dintre cele trei ferme ale grupului. În ultimii ani, afacerea s-a confruntat cu provocări fără precedent, printre care sezoane consecutive de secetă pedologică severă, instabilitate legislativă și presiuni crescânde asupra costurilor de producție. Acești factori au afectat semnificativ productivitatea și profitabilitatea, subliniind necesitatea diversificării și a unui control mai bun asupra lanțului valoric.

