Prima pagină » Comunicate » Somfy ia parte în programul “Day for U” – sănătatea angajaților este o prioritate pentru companie

Somfy, producător de soluții smart home, se alătură grupului de angajatori care susțin inițiativa „Day for U”. Compania le oferă angajaților săi posibilititatea de a beneficia de o zi liberă plătită suplimentară, dedicată verificării stării de sănătate. Acesta este un nou pas în construirea unei culturi organizaționale în care sănătatea este o prioritate reală.
13 mart. 2026, 16:15, Comunicate

A investi în sănătate înseamnă a investi în viitor

Cel mai mare obstacol în calea controalelor medicale regulate este lipsa timpului. Responsabilitățile zilnice, programul de lucru aglomerat și viața de familie ne fac, de multe ori, să amânăm vizitele la medic. Controalele preventive sunt o investiție atât în sănătate, cât și în liniștea sufletească – pentru angajați și pentru cei dragi lor.

O zi liberă suplimentară pentru angajații Somfy

Somfy introduce o zi liberă plătită suplimentară, destinată controalelor medicale preventive și vizitelor la specialiști pentru ca fiecare angajat să aibă timp pentru sine, pentru a-și verifica starea de sănătate. Această măsura elimină bariera timpului și arată clar că sănătatea echipei este o prioritate pentru companie.

