CEO Electrica: „E un gest de onoare”. Compania oferă 100 kWh de energie electrică gratuit pentru fiecare veteran timp de un an

În semn de apreciere pentru această moștenire, Electrica Furnizare lansează inițiativa socială „Energia recunoștinței”, prin care veteranii și văduvele celui de-al Doilea Război Mondial primesc, timp de un an, 100 kWh de energie electrică gratuit în fiecare lună.

Cei 100 kWh acordați lunar acoperă consumul de bază al unei locuințe: iluminatul, frigiderul și aparatura esențială. Practic, este echivalentul unui an de seri cu lumină, într un cămin în care viața își urmează cursul firesc.

„Pentru Electrica, stabilitatea este o responsabilitate zilnică. Pentru veteranii de război, stabilitatea a fost o datorie împlinită cu un preț pe care noi nu îl putem egala. Această inițiativă nu este un gest de marketing, ci recunoașterea unei datorii pe care societatea o are față de cei care au apărat-o. Pentru văduvele de război, recunoștința are o greutate aparte, ele purtând povara absenței celor care nu s-au mai întors niciodată acasă”, a declarat Alexandru Chiriță, director general Electrica și președinte al Consiliului de Administrație Electrica Furnizare.

Inițiativa se adresează veteranilor și văduvelor celui de-al Doilea Război Mondial, definiți conform Legii nr. 44/1994. Detaliile privind înscrierea și mecanismul sunt disponibile pe electricafurnizare.ro.

Povestea din spatele simbolului: omagiu adus Elisei Leonida Zamfirescu

Într un mesaj public asociat inițiativei, Alexandru Chiriță a rememorat și un episod din istoria României, în care a vorbit despre inginerul Elisa Leonida Zamfirescu și despre rolul familiei Leonida în dezvoltarea infrastructurii energetice.

El a amintit momentul în care Elisa Leonida a absolvit Academia Regală Tehnică din Berlin în 1912, devenind una dintre primele femei inginer din lume, și a refuzat un post la BASF pentru a se întoarce în România.

În timpul Primului Război Mondial, aceasta a coordonat un spital de boli contagioase la Vaslui, în contextul epidemiei de tifos exantematic, iar ulterior a condus un spital de campanie al Crucii Roșii în timpul Bătăliei de la Mărășești.

În mesaj este menționat și faptul că familia Leonida a avut o contribuție importantă în domeniul tehnic și medical din România: Dimitrie Leonida în electrificare, Gheorghe Leonida în sculptură, iar Adela Leonida în medicină.

Este amintită și Uzina Electrică Filaret, prima uzină de electricitate a Bucureștiului, pusă în funcțiune în 1908 și ulterior modernizată și extinsă.

„Lumina e o moștenire, nu un produs”

„Dimineața am fost la Mărășești. Am depus o coroană de flori. Am stat în liniște. Și m-am gândit la sacrificii și la o femeie pe care România n-a onorat-o pe măsură. În 1912, Elisa Leonida a terminat Academia Regală Tehnică din Berlin. Prima femeie inginer din România și una dintre primele din lume.Decanul care încercase să o descurajeze invocând că locul femeii e la biserică, la copii și la bucătărie i-a înmânat diploma spunând: „Die Fleißigste der Fleißigsten.” Cea mai silitoare dintre silitori. I s-a oferit un post la BASF în Germania. A refuzat. S-a întors acasă. Cinci ani mai târziu, în 1917, Elisa conducea un spital de boli contagioase la Vaslui, în plină epidemie de tifos exantematic. A îngrijit personal, printre alții, un ofițer francez bolnav de tifos. Ministrul Plenipotențiar al Franței la Iași i-a acordat, prin brevet semnat pe 8 iunie 1917, Medalia de Onoare pentru combaterea epidemiilor, citând „abnegație și curaj în fața pericolului”. Șase săptămâni mai târziu începea Bătălia de la Mărășești. Elisa conducea un spital de campanie al Crucii Roșii. A rămas. A condus. A salvat. Tot pe front l-a întâlnit pe viitorul soț. S-au căsătorit la Ghidigeni, în 1918. Se spune că Regina Maria a fost la nuntă. Elisa era sora lui Dimitrie Leonida. Pionier al electrificării României. Uzina Electrică Filaret, prima fabrică de lumină a Bucureștiului, pusă în funcțiune în 1908, a fost mai târziu modernizată și extinsă sub conducerea lui tehnică. Aceeași Elisa a predat fizică și chimie în școala condusă de fratele ei. Un alt frate, Gheorghe, a sculptat chipul Mântuitorului de la Rio de Janeiro. Iar sora lor Adela a fost medic oftalmolog și directoarea spitalului Vatra Luminoasă. O familie care a luminat România. Literal și metaforic. În România mai sunt în viață aproximativ 288 de veterani ai celui de-al Doilea Război Mondial și 8 văduve de război. Când îi vom pierde, vom pierde ultima legătură vie cu cel mai mare sacrificiu al secolului XX. Lumina e o moștenire, nu un produs. Începând de astăzi, Electrica Furnizare oferă fiecăruia dintre ei 100 kWh de energie electrică gratuit în fiecare lună, timp de un an. E un gest de onoare. Pentru un veteran care a luptat pentru România, lumina din casă nu ar trebui să fie niciodată o grijă”, se

