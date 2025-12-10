Prima pagină » Social » Romsilva anunță că va planta 2,8 milioane de puieți în campania de toamnă

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva anunță că va planta, în campania de toamnă 2,8 milioane de puieți, generând 1.326 hectare fond forestier în proprietatea statului. Vor fi împădurite zonele din sudul țării, dar și de luncă, precum și Delta Dunării.
Sursă foto: Facebook / Romsilva
Daiana Rob
10 dec. 2025, 13:23, Social
Anunțul a fost dat, miercuri, prin intermediul unui comunicat de presă publicat de Romsilva. 

„În campania de impăduriri de toamnă, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va planta aproximativ 2,8 milioane de puieți forestieri si va regenera 1.326 hectare fond forestier proprietatea publică a statului. Dintre acestea, 814 hectare se vor realiza prin regenerări naturale, iar 512 hectare prin regenerări artificiale, adică prin lucrări de impăduriri”, arată sursa citată.

În campania de împăduriri de toamnă se vor realiza lucrări de completare pe o suprafață de 482 de hectare, dar și de refacere a plantațiilor, pe o altă suprafață de 495 de hectare.

Potrivit sursei citate, majoritatea șantierelor de împăduriri sunt situate în zone de câmpie din sudul țării, dar și zone de luncă, precum Delta Dunării.

Înaintea lucrărilor de toamnă, angajații au pregătit solul și au scos puieții din pepinierele silvice. Una dintre acțiunile de împădurire din cadrul campaniei de toamnă s-a desfășurat la Ocolul Silvic Brănești, unde au participat atât oficiali ai Romsilva, cât și silvicultori ai Directiei Silvice Ilfov.

Potrivit sursei citate, Programul de regenerare a pădurilor din proprietatea publică a statului din 2025, în cele două campanii de împăduriri – atât de primăvară, cât și de toamnă – prevedere regenerarea prevede regenerarea a 10.100 de hectare, dintre care o suprafață de  6.515 hectare se va face prin regenerare naturală, iar o altă suprafață de 3.585 hectare va fi generată artificial, prin plantare.

