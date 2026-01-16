Prima pagină » Politic » Un fost premier avertizează: prin programul Safe primim o sumă fabuloasă, 16 miliarde de euro, dar este un cadou otrăvit

Un fost premier avertizează asupra programului SAFE. Primim o sumă fabuloasă, 16 miliarde de euro, dar este un cadou otrăvit, a spus Călin Popescu Tăriceanu.
Declarațiile au fost făcute vineri la România TV.

„Prin programul Safe, acela de reînarmare, primim o sumă fabuloasă, 16 miliarde de euro, dar, să știți că acesta este un fel de cadou otrăvit. Nu e un cadou propriu-zis. Sunt bani pe care România va trebui să-i restituie”, a avertizat fostul premier.

Călin Popescu Tăriceanu a vorbit despre modul în care vor fi folosiți banii.

„Problema care se pune în momentul de față este ce facem cu acești bani? Cum îi folosim? Îi folosim pentru achiziția de echipamente militare străine? Vorbeam cu dumneavoastră, înainte de începerea emisiunii, de achiziția de tancuri. Toată lumea vede că războiul modern, și avem exemplu la nasul nostru, în Ucraina, războiul modern nu se prea mai poartă cu tancuri. Tancurile au devenit extrem de vulnerabile. Toată lumea acum mizează pe echipamente mai moderne, drone, sateliți, și așa mai departe. Și dacă noi o să achiziționăm echipamente de genul ăsta, sigur că putem să le stocăm, o să aibă armata unde să le depoziteze și o să ruginească. Și peste nu știu câți ani o să le dăm la fier vechi”, a adăugat Tăriceanu.

Achizițiile SAFE să fie atent analizate

El a cerut Guvernul să analizeze cu atenție ce achiziții vor fi făcute.

„În loc ca guvernul să se grăbească să facă achiziții, ar trebui, sigur, un responsabil cu autoritatea din guvern să discute cum se fac aceste achiziții, în ce condiții. Achiziționăm pur și simplu sau suntem capabili, ca o parte din aceste achiziții, să însemne un transfer de tehnologie care să însemne realizarea acestor produse parțial în industria românească”, a precizat Călin Popescu Tăriceanu.

