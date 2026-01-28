Tot ce se știe în prezent despre proiectele finanțate prin programul SAFE, procedura de contractare, alocări pe destinații și calendar. Răspunsul Cancelariei Prim-Ministrului

Una dintre consultările coordonate de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, pentru pregătirea proiectelor propuse de România pentru a fi finanțate prin SAFE, la Palatul Victoria, din 15 octombrie / Sursa: Guvernul României

Oficialii Cancelariei Prim-Ministrului au răspuns, miercuri, punctual la întrebările reporterului Mediafax, trimise pe 23 ianuarie, cu câteva zile înainte de data la care a fost prezentat oficial cadrul general stabilit de autorități, în cadrul conferinței de presă de luni, 26 ianuarie, coordonată de șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca.

România a obținut a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană din cadrul Programului SAFE, de peste 16,6 miliarde euro, dar pentru a o atrage, trebuie să accelereze procedurile de selecție a companiilor pe care le va contracta pentru finalizarea proiectelor, cu termen-limită la sfârșitul anului 2030. Contractele trebuie semnate, conform calendarului, până la finalul lunii mai.

Potrivit cadrului general stabilit, finanțarea prin credite, cu o dobândă foarte mică, de 3%, va fi folosită pentru înzestrarea modernă a Armatei Române şi a infrastructurii asociate – 9,53 miliarde euro, pentru infrastructură duală gestionată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, respectiv capetele din Autostrada Moldovei Pașcani-Ungheni și Pașcani-Siret, 4,2 miliarde euro și pentru Ministerul Afacerilor Interne și celelalte forțe din sistemul de apărare națională, 2,8 miliarde euro.

De exemplu, sunt 21 de proiecte care au legătură cu Ministerul Apărării Naționale, care totalizează 9,53 miliarde de euro, iar zece dintre ele sunt cu achiziții în comun cu alte state, iar 11 sunt cu achiziții individuale ale statului român, după cum a subliniat ministrul Apărării, Radu Miruță, în conferința de joi.

Urmează aprobarea în Consiliul Suprem de Apărare a Țării

Reporter: Care este tipul procedurii de achiziție?

Cancelaria Prim-Ministrului: Autoritățile contractante vor declanșa procedurile de achiziție publică, în conformitate cu prevederile OUG 62/2025 și legislația aplicabilă în materie.

Reporter: A fost demarată aceasta sau când va fi inițiată, dat fiind termenul scurt rămas pentru depunerea documentației?

Cancelaria Prim-Ministrului: Autoritățile contractante vor declanșa procedurile de achiziție publică, în conformitate cu prevederile OUG 62/2025 și legislației aplicabile în materie, după aprobarea de către CSAT a documentelor de analiză (incluzând cerințele operaționale și cerințele de cooperare) propuse de către Grupul de lucru interinstituțional condus de Șeful Cancelariei Prim-ministrului.

Reporter: Care este calendarul stabilit pentru derularea procedurii?

Cancelaria Prim-Ministrului: Fiecare autoritate contractantă este responsabilă cu respectarea derulării procedurilor de achiziție și a calendarului aferent acestora, ulterior aprobării documentelor de analiză în cadrul CSAT.

Reporter: Cum au fost/sunt identificați potențialii furnizori?

Cancelaria Prim-Ministrului: Procedura de identificare a potențialilor furnizori este stabilită prin OUG 62/2025.

Astfel, în perioada următoare, vor fi stabilite cerințele operaționale aferente fiecărui proiect. În baza acestora, autoritățile contractante vor transmite solicitări de informații, în vederea identificării potențialilor furnizori ai produselor din domeniul apărării ce vor fi achiziționate prin intermediul SAFE.

Pe baza informațiilor obținute de la operatorii economici, Grupul de lucru interinstituțional va întocmi documentele de analiză. Acestea vor fi transmise spre aprobare CSAT.

După obținerea aprobării CSAT, autoritățile contractante vor declanșa procedurile de achiziție publică.

Reporter: Câți sunt, dacă au fost identificați și care sunt criteriile de selecție în vederea atribuirii (și punctajul aferent)?

Cancelaria Prim-Ministrului: Nu există la acest moment o listă oficială a potențialilor furnizori la nivelul Grupului de lucru. Identificarea acestora va respecta etapele prevăzute în OUG 62/2025.

În ceea ce privește selecția potențialilor furnizori, există două categorii de criterii. Regulamentul SAFE stabilește o serie de condiții de eligibilitate pentru operatorii economici care participă la achizițiile în comun realizate în cadrul mecanismului SAFE.

În completarea acestora, un set de criterii de atribuire va fi stabilit ținând cont de cerințele operaționale și cerințele de cooperare, dar și de alte elemente, precum termenele de livrare a produselor și prețul achiziției.

Reporter: Există o defalcare a sumelor pe destinații de investiții (apărarea aeriană/antirachete, antidrone, capabilități marine, transport rutier – autostrăzi s.a.)

Cancelaria Prim-Ministrului: Sumele aproximative alocate categoriilor de investiții cuprinse în Planul național de investiții pentru industria europeană de apărare:

Mobilitate militară – autostradă cu dublă utilizare – 4.486 milioane euro

Capacități de luptă terestră și sisteme de sprijin – 5.317 milioane euro

Sisteme de apărare aeriană și antirachetă – 2.335 milioane euro

Capacități marine de suprafață și subacvatice – 964 milioane euro

Protecția infrastructurii critice – 984 milioane

Muniții și rachete – 563 milioane euro

Drone și sisteme antidrone – 467 milioane euro

Factori strategici facilitatori – 1.230 milioane euro

Inteligență artificială/cyber – 330 milioane euro

Care sunt avantajele SAFE

Pentru a beneficia de această finanțare acordată de Comisia Europeană prin Instrumentul SAFE, România a elaborat Planul național de investiții în industria europeană de apărare, iar în 21 noiembrie 2025 acesta a fost aprobat în reuniunea GLI SAFE.

„Obiectivul principal pe care noi îl avem, prin programul și planul pe care l-am depus, este să dezvoltăm industria românească de apărare”, a mai spus șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.

Potrivit datelor oficiale, prin adoptarea SAFE, Uniunea Europeană a stabilit un nou instrument financiar, garantat din fondurile comunitare, prin care acordă sprijin statelor membre care doresc sa investească în industria de apărare prin achiziții publice comune axate pe capabilitățile prioritare din domeniul militar, capabilități și infrastructură de uz dual.

Sprijinul financiar acordat statelor membre UE prin intermediul SAFE se ridică la suma totală de 150 miliarde EUR. având ca obiectiv finanțarea de investiții urgente și la scară largă în baza industrială și tehnologică de apărare europeană (EDTIB), cu scopul de a stimula capacitatea de producție a statelor membre UE și a remedia lacunele actuale în materie de capabilități. Scopul final al acestor investiții este consolidarea gradului general de pregătire pentru apărare al UE.

Finanțarea prin SAFE este disponibilă pentru perioada 2026-2030 și oferă împrumuturi cu maturitate maximă de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani, având o dobândă redusă (maximum 3%). Astfel, România va începe rambursarea acestor sume abia din 2035, într-un interval de 30 de ani.

Principala condiție pentru accesarea finanțării prin SAFE este realizarea achizițiilor publice comune cu cel puțin încă un stat participant (stat membru UE, SEE-AELS sau Ucraina).

În mod excepțional, SAFE permite și achiziții care implică un singur stat membru, însă doar pentru o perioadă limitată de timp – cu condiția încheierii contractului de achiziție până în luna mai 2026.

O altă cerință importantă pentru eligibilitatea achizițiilor în cadrul SAFE este ca cel puțin 65% din costul estimat al produsului final să fie reprezentat de componente provenite din statele participante.