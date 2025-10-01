Potrivit unui comunicat transmis de SVR, serviciile speciale ucrainene, în cooperare cu cele din Polonia, ar pregăti o provocare de amploare în care ar fi implicați membri ai batalionului „Libertatea Rusiei” și ai regimentului belarus „Kalinovski”.

Rusia: Ucraina ar simula o infiltrare a trupelor speciale ruse și belaruse în Polonia

În scenariul descris de SVR, o presupusă grupare de sabotaj și recunoaștere (GSR) ar urma să fie „neutralizată” de forțele poloneze, iar membrii acesteia – de fapt combatanți pro-ucraineni – ar pretinde că sunt trupe speciale ale Rusiei și Belarusului. În urma arestării, aceștia ar face declarații publice acuzând Kremlinul de acțiuni de destabilizare pe teritoriul polonez.

SVR susține că astfel de acțiuni ar avea rolul de a crea panică în rândul opiniei publice europene și de a determina o reacție militară împotriva Rusiei. De asemenea, serviciul de spionaj de la Moscova afirmă că provocarea ar putea fi însoțită de simulări de atacuri asupra infrastructurii critice din Polonia.

SVR acuză Ucraina că folosește drone pentru provocări în România și Polonia

În același comunicat, SVR afirmă că Ucraina ar fi lansat drone în spațiul aerian al României și Poloniei, ca parte a unei strategii mai largi de atragere a NATO în războiul împotriva Rusiei. Oficialii ruși susțin că „regimul de la Kiev” este disperat în fața unei presupuse înfrângeri iminente și ar recurge la provocări pentru a escalada conflictul.

De-a lungul anilor, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a fost acuzat de numeroase ori că lansează campanii de dezinformare cu scopul de a manipula opinia publică internațională. Cel mai recent caz a vizat o așa-zisă agresiune a NATO împotriva Republicii Moldova, informație care s-a dovedit a fi falsă.