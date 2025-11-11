O organizație palestiniană acuză Israelul de abuzuri sexuale asupra deținuților din Gaza

Centrul Palestinian pentru Drepturile Omului a făcut publice marți mărturii cutremurătoare ale unor foști deținuți din Gaza, care afirmă că au fost supuși la abuzuri sexuale și violență extremă în timpul detenției în Israel.

În relatările lor, prizonierii vorbesc despre violuri, agresiuni sexuale, atacuri cu câini, obligarea de a se dezbrăca și filmarea deliberată a acestor momente.

Organizația susține că aceste acte au avut loc atât în închisori, cât și în tabere militare israeliene, și avertizează că mii de alți prizonieri palestinieni ar putea fi expuși la pericole similare.

Conform Al Jazeera, avertismentul vine în contextul în care parlamentul israelian a avansat recent un proiect de lege care ar permite executarea deținuților palestinieni condamnați pentru atacuri mortale împotriva israelienilor.

Centrul a cerut intervenția urgentă a comunității internaționale pentru a opri abuzurile, a permite accesul Crucii Roșii în toate facilitățile de detenție și a asigura îngrijiri medicale și psihologice victimelor.