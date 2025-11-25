Proiectul de lege care permite mamelor abuzate să călătorească fără acordul abuzatorului, deblocat

„Pentru multe victime ale violenței domestice, călătoria în străinătate reprezintă refugiul la sora, fratele sau părinții care muncesc acolo și nu este normal ca pentru asta sa fie nevoite să se întâlnească pentru acord semnat exact cu agresorul de care ordinul de protecție le apără. În plus, avem și cazurile copiilor adolescenți care se trezesc că nu pot participa la competiții sportive sau la concursuri educaționale internaționale tocmai pentru că au nevoie de semnătura părintelui agresor pentru a trece granița. Reparăm asta, ca să poată călători, exclusiv pe durata ordinului de protecție”, declară Oana Țoiu, deputată USR și ministra Afacerilor Externe.

Proiectul completează Legea privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (nr. 248/2005) în sensul permiterii părintelui care deține ordin de protecție să se poată deplasa cu minorul în străinătate fără declarația dată la notar de părintele agresor.

România are o problemă majoră legată de violența domestică, iar de cele mai multe ori când se solicită ordin de protecție în instanță e vorba de cazuri de violență asupra femeilor.

„Astăzi sărbătorim Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și, totuși, avem încă o legislație care le obligă pe mamele abuzate să depindă de agresorii lor, să se vadă cu aceștia și să obțină de la ei procura care le permite să meargă în străinătate cu copiii minori. Cum este protejat dreptul acestora la siguranță dacă, în loc să le ajutăm să se distanțeze de partenerii agresori, le obligăm să interacționeze cu aceștia și să depindă de semnătura lor?”, afirmă deputatul USR Iulian Lorincz.

USR acuză că proiectul depus în noiembrie 2023 era blocat în Camera Deputaților, dar acum a fost deblocat și retrimis la comisiile raportoare pentru raport suplimentar şi dezbatere în plen. USR a cerut coaliției de guvernare şi procedură de urgență.

În România, în primele patru luni ale anului 2025, polițiștii au emis 3.788 de ordine de protecție provizorii, 1.464 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecție de către instanțele de judecată. În aceeași perioadă, polițiștii au intervenit la 40.030 de cazuri de violență domestică, dintre care 19.984 în mediul urban și 20.046 în mediul rural.