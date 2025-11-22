Ce înseamnă „temporar” în Olanda / Un angajat în Olanda a lucrat cu contract „temporar” timp de 13 ani, iar acum instanța spune că asta e un abuz

Unele companii olandeze au nevoie să li se explice pe litere ce înseamnă „temporar”, pentru că au demonstrat că sunt incapabile să înțeleagă că „temporar” înseamnă ceva care durează o anumită perioadă de timp, nu tot timpul.

A ieșit, de curând, la suprafață, în toată presa olandeză, cazul unei persoane angajate „temporar” timp de 13 ani și toată țara a luat foc!

Curtea Supremă de Justiție, forul cel mai înalt de acest fel din Olanda, spune că „un astfel de contract de muncă temporară pe termen lung poate constitui un abuz al contractului de muncă temporară”.

Angajatul a fost, în mod evident, victima unui abuz la locul de muncă

Asta înseamnă, mai pe înțelesul companiei olandeze, că nu poți să angajezi pe cineva „temporar” timp de 13 ani.

Persoana respectivă a început lucrul pe 2 iulie 2009 cu un contract „temporar” de muncă și a lucrat în producție la Upfield, Rotterdam.

În 2022, Upfield a încetat producția și a elaborat un plan social, însă acest plan nu a fost aplicat și angajaților cu contracte temporare, astfel că angajatul s-a adresat instanței, căreia i-a cerut să decidă că are un contract de muncă pe perioadă nedeterminată și că are dreptul să fie inclus în contractul colectiv de muncă al Upfield și, de asemenea, să i se aplice și lui planul social întocmit.

Interesant este că Tribunalul Districtual din Rotterdam și Curtea de Apel din Haga nu au fost de acord cu el. Cu toate acestea, Curtea Supremă a anulat deciziile celor două instanțe, iar cazul trebuie, acum, să fie reexaminat.

UE trebuie să se asigure că „temporar” e chiar „temporar”

Având în vedere Directiva Europeană privind munca prin agent de muncă temporară și hotărârile Curții Europene de Justiție, statele membre ale UE trebuie să se asigure că munca temporară este cu adevărat temporară.

Nu contează dacă avem de-a face cu o misiune continuă sau cu o serie de misiuni consecutive, ceea ce este „temporar” trebuie să rămână temporar și nu să se permanentizeze.

Curtea Supremă spune că, dacă angajarea unui lucrător temporar durează mai mult decât ceea ce „poate fi considerat în mod rezonabil temporar”, avem de-a face cu un abuz al angajatorului.

Angajatul „temporar” – un deschizător de drumuri

Cazul lucrătorul angajat „temporar” permanent ar putea avea consecințe și pentru alte persoane angajate „temporar” pe perioade lungi de timp.

Lidera Federației Sindicatelor Olandeze spune că „este regretabil că, din cauza sesizării către o altă instanță, încă nu există claritate cu privire la ce este și ce nu este angajarea temporară”, așa cum se întâmplă în Germania.

Acolo, un lucrător temporar poate lucra la același angajator maximum optsprezece luni, dar sindicalista olandeză pledează pentru o perioadă încă și mai scurtă.