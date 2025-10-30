Cei trei reținuți în explozia din Rahova, acuzați că nu și-au îndeplinit obligațiile de serviciu

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a transmis că în dosarul penal în care sunt cercetate circumstanțele producerii exploziei ce a avut loc în ziua de 17 octombrie la un bloc de apartamente situat în cartierul Rahova din București care a avut drept consecință moartea a 3 persoane, vătămarea corporală a altor 15 persoane, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui număr de 54 de apartamente, precum și distrugerea sau degradarea a unui număr de 30 de autoturisme, procurorii au dispus urmărirea penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

Sunt cercetate două persoane juridice, din care una operator de distribuție de gaze naturale, iar cealaltă operator economic autorizat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, precum și trei persoane fizice, din care una este angajat al operatorului de gaze naturale, iar celelalte două ale operatorului economic autorizat de ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.

Totodată, față de cei trei suspecți, persoane fizice, s-a dispus măsura preventivă a reținerii, pe o durată de 24 de ore, iar ulterior, împotriva acestora a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

Ce spun procurorii

„Cu privire acești trei inculpați, persoane fizice, s-a formulat propunere de arestare preventivă pe o durată de 30 zile, fiind sesizat judecătorul de drepturi și libertăți competent. În ceea ce privește pe operatorul economic autorizat de ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, s-a solicitat judecătorului de drepturi și libertăți competent măsura preventivă a interzicerii, pe o durată de 60 de zile, a desfășurării activităților de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracțiunea. Din cercetările efectuate până în prezent, în ordonanțele procurorilor s-a reținut, în esență că, în perioada 16-17.10.2025, prin încălcarea dispozițiilor legale sau a instrucțiunilor de lucru, atât suspecții persoane juridice, cât și inculpații persoane fizice, în mod culpabil, nu și-au îndeplinit în mod corespunzător obligațiile legale sau de serviciu privind identificarea tipului de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului din București, str. Vicina, sector 5, cu consecința neîmpiedicării acumulării de gaze la imobil și producerii unei explozii în data de 17.10.2025, ora 09:08, care a avut ca urmare moartea a 3 persoane, vătămarea corporală a 15 persoane, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui număr de 54 de apartamente, precum și distrugerea sau degradarea a unui număr de 30 de autoturisme”, arată procurorii.

În sarcina persoanei fizice, angajat al operatorului de distribuție, s-a reținut că în 16 octombrie, în intervalul 07:54 – 09:19, în urma deplasării pentru o intervenție de urgență în baza unei sesizări de miros de gaz la imobilul din str. Vicina, sect. 5, „în mod culpabil nu și-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu prevăzute de instrucțiunile de lucru, în sensul că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului (defect pe rețeaua de distribuție gaze naturale), respectiv nu a luat măsuri de siguranță și nu a comunicat cu șefii ierarhici pentru a decide metoda de punere în securitate”.

Obligațiile legale nu au fost îndeplinite

„Acuzația adusă operatorului autorizat ANRE, precum și a inculpaților angajați ai societății, privește faptul că aceștia nu și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de a anunța imediat operatorul de distribuție, de a localiza defectul și de a nu părăsi zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil și sosirea echipei operatorului de distribuție, precum și de a extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale. În fine, s-a reținut că operatorul de distribuție a gazelor naturale, fiind solicitat în patru rânduri pentru intervenții de urgență la imobilul din str. Vicina, sect. 5, în intervalul 16.10.2025, ora 07:08 – 17.10.2025, ora 08:44 nu și- a îndeplinit în mod corespunzător obligația legală privind întreținerea în condiții de siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale, prin aceea că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului, nu a deplasat la locul incidentului o echipă de intervenție pentru a lua măsurile de urgență prevăzute în cazul constatării unor scăpări de gaze naturale într-o construcție, respectiv nu a asigurat dispecerizarea operativă a sesizărilor telefonice din dimineața zilei de 17.10.2025”, potrivit procurorilor.

În acest caz s-au făcut opt percheziții (la sediile a două persoane juridice și domiciliile a șase persoane fizice), în urma acestor activități procedurale fiind ridicate mai multe înscrisuri, documente și medii de stocare care vor fi valorificate pe parcursul urmăririi penale.

Dosarul este instrumentat de către Direcția de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, cu sprijinul lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale de Poliție a Mun. București – Serviciul Omoruri și Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă.