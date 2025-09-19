Tensiuni între Berlin și Paris pe tema proiectului european de avioane de luptă. Germania analizează înlocuirea Franței cu Marea Britanie sau Suedia

Lansat în 2017, Future Combat Air System (FCAS) este conceput pentru a înlocui avioanele Rafale și Eurofighter Typhoon până în 2040.

Fricțiunile în jurul FCAS, un program comun al Franței, Germaniei și Spaniei, nu sunt noi, dar amploarea frustrării de la Berlin arată un punct critic pentru viitorul proiectului, exact în momentul în care Europa încearcă să își consolideze apărarea în fața amenințării sporite din partea Rusiei, scrie Politico.

Germania caută noi parteneri

Potrivit unor surse Politico, Ministerul german al Apărării a ridicat problema FCAS săptămâna trecută în discuțiile cu Airbus, compania responsabilă pentru partea germană de dezvoltare și construcție a avionului.

Conversațiile au scos la iveală nemulțumirea Berlinului față de ceea ce oficialii consideră a fi o încercare a industriei franceze de a-și asuma un rol disproporționat în program. Această atitudine i-a determinat pe germani să ia în calcul opțiuni de rezervă, inclusiv continuarea proiectului fără Franța.

Compania Airbus a fost informată că guvernul german explorează o cooperare mai strânsă cu Suedia sau Marea Britanie, ori chiar o variantă în parteneriat exclusiv cu Spania.

Oficiali ai forțelor aeriene germane au informat, de asemenea, parlamentarii Bundestagului la începutul săptămânii, a precizat un oficial legislativ.

În iulie, Parisul și Berlinul au convenit să încerce să aplaneze divergențele în toamnă și să decidă până la sfârșitul anului dacă FCAS trece în Faza a doua a programului.

Deschiderea proiectului către noi parteneri ar fi o schimbare radicală.

Marea Britanie conduce programul rival GCAP, în parteneriat cu Japonia și Italia, și nu e clar cum ar putea BAE Systems să participe la două proiecte concurente fără un conflict de interese.

Suedia nu face parte din GCAP și ar putea contribui la FCAS prin Saab, constructorul avionului Gripen. Ministrul suedez al Apărării, Pål Jonson, se află săptămâna viitoare la Berlin.

O întâlnire trilaterală a miniștrilor apărării din Spania, Germania și Franța este programată pentru octombrie

Împ ărțirea sarcinilor

Una dintre principalele probleme este modul în care va fi împărțită munca, care inițial fusese planificată în mod egal între Franța, Germania și Spania.

În vară, publicația germană de apărare Hartpunkt și Reuters au relatat că Dassault ar fi cerut 80% din lucrările la proiect, stârnind furie la Berlin.

La o conferință de presă de miercuri, purtătorul de cuvânt al cancelarului german Friedrich Merz, Stefan Kornelius, a declarat că Berlinul și Parisul încă își aliniază pozițiile, dar a subliniat că cererea Berlinului este clară.

„Împărțirea sarcinilor și a muncii în acest proiect de armament trebuie făcută în conformitate cu contractul”, a spus el, adăugând că „nu există divergențe” între Berlin și Madrid.

Merz s-a aflat joi la Madrid, unde s-a întâlnit cu premierul spaniol Pedro Sánchez, iar cei doi au discutat despre FCAS.

Oficialii francezi au negat că Dassault Aviation ar dori 80% din lucrările la proiect.

Totuși, compania franceză insistă asupra unei puteri mai mari de decizie pentru a evita consultarea Airbus și Indra la fiecare etapă de dezvoltare a avionului. Dassault argumentează că actualul flux de lucru riscă să provoace întârzieri.

Context politic

Dezbaterea din Germania are loc pe fondul frământărilor politice din Franța. Guvernul fostului premier François Bayrou a căzut luna aceasta în urma unui vot de neîncredere, ceea ce a deschis calea pentru ca Sébastien Lecornu să devină prim-ministru.

Lecornu, care a fost anterior ministru al forțelor armate, a fost implicat direct în negocierile privind FCAS și este văzut la Berlin ca figura cu autoritatea necesară pentru a aduce Dassault la masa discuțiilor.

Oficialii germani urmăresc cu atenție cum se va poziționa Lecornu. Dacă va folosi noua sa influență pentru a promova un compromis cu Airbus, FCAS ar putea trece în următoarea fază. Dar dacă va sprijini linia dură a Dassault privind împărțirea lucrărilor și conducerea, opțiunile de rezervă ale Berlinului cu Marea Britanie și Suedia, sau chiar un program exclusiv germano-spaniol, ar putea câștiga teren.