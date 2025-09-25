Franța este pregătită să construiască singură avioane de vânătoare de ultimă generație dacă negocierile cu Germania eșuează

„Dacă nu vom ajunge la un acord privind FCAS, nu este nevoie să ne îngrijorăm, deoarece Franța a construit deja, știe să construiască și va construi singură un avion de vânătoare”, a declarat oficialul, căruia i s-a acordat anonimatul din cauza sensibilității subiectului. „Singură nu înseamnă doar în Franța, am putea implica un ecosistem european de subcontractanți”.

Comentariile oficialului francez vin pe fondul tensiunilor crescânde între Paris și Berlin și sugerează că Franța nu va rămâne în program cu orice preț.

Echipa este pe cale să se destrame

POLITICO a raportat săptămâna trecută că Germania se îndreaptă acum către Suedia și chiar către Marea Britanie pentru a înlocui Franța în cazul în care Parisul și Berlinul nu vor ajunge la un acord până la sfârșitul anului.

Marți, compania franceză Dassault Aviation și compania germană Airbus Defence and Space au declarat că ar putea realiza avionul de vânătoare de nouă generație fără ajutorul celeilalte. Deși Dassault Aviation are competențele tehnice necesare pentru a fabrica un avion de luptă, nu este clar dacă bugetul public al Franței este suficient de mare pentru a-l finanța fără parteneri europeni.

FCAS a fost lansat în 2017 de Franța și Germania, Spania alăturându-se programului ulterior. Acesta este conceput pentru a înlocui avioanele Rafale și Eurofighter Typhoon ale Franței până în 2040. Termenul limită din 2040 este „nenegociabil”, a declarat oficialul francez.

Președintele francez Emmanuel Macron ar putea călători în Germania la începutul lunii octombrie, în timp ce miniștrii apărării din Germania, Franța și Spania se vor întâlni în octombrie special pentru a discuta despre FCAS.

Situația este complicată de faptul că nu a fost numit încă un înlocuitor pentru Sébastien Lecornu, care a fost mutat de la funcția de ministru al forțelor armate la cea de prim-ministru la începutul acestei luni. El este văzut la Berlin ca o persoană care poate aduce Dassault la masa negocierilor.

Principala problemă

Principala problemă este că Dassault Aviation dorește mai multă putere de decizie pentru a dezvolta noul avion, cunoscut sub numele de New Generation Fighter (NGF), argumentând că actuala structură de management ar putea cauza întârzieri.

CEO-ul Dassault, Éric Trappier, a transmis din nou acest mesaj legislatorilor francezi miercuri. „Nu sunt împotriva proiectului, dar când Germania spune că va exclude Franța, nu vă deranjează? Din păcate, astăzi, dacă nu creați o dinamică puternică, nu obțineți rezultate”, le-a spus el.

Parisul a insistat de mult timp că nu vor fi acceptate întârzieri – printre altele pentru că avionul de vânătoare de nouă generație va face parte din forța de descurajare nucleară a Franței – și a pus la îndoială anterior dacă structura organizațională actuală poate garanta că proiectul va fi livrat la timp.

Susținând aparent cererea Dassault, oficialul francez a declarat reporterilor că „dacă punem accentul puțin mai mult pe pilonul NGF și creștem puțin cota Franței, [ar putea exista] alte efecte compensatorii asupra altor piloni, acestea fiind opțiuni de explorat”. Cu alte cuvinte, alte aspecte ale programului ar putea fi modificate în favoarea altor parteneri.

O altă problemă este greutatea avionului: Franța ar prefera să opereze un avion de luptă de 15 tone, suficient de ușor pentru a ateriza pe portavioane, în timp ce Germania este mai înclinată spre un avion de 18 tone, destinat superiorității aeriene. Oficialul francez a susținut că un avion mai greu ar necesita un motor mai puternic, ceea ce ar putea duce la întârzieri.

„Dacă exprimăm nevoi divergente față de Germania sau Spania, nu ne putem permite să rămânem cu luni în urmă față de program. Dacă nevoile sunt divergente, trebuie să o spunem”, a afirmat oficialul.