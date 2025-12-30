Cum va arăta părul în 2026: finisaje elegante, tunsori precise și revenirea stilului clasic

Potrivit specialiștilor citați de Vogue, anul 2026 aduce un nou „mood” în materie de hairstyling, centrat pe păr sănătos, strălucitor și stiluri care par atent gândite, fără a fi rigide sau excesiv coafate.

Texturile naturale rămân importante, însă într-o formă mai rafinată, cu linii curate și finisaje elegante.

Printre tunsorile-cheie se numără bretonul purtat pe o parte, bobul gradat, mai dur și mai bine definit decât bobul francez clasic și bretonul decuplat de restul părului, care oferă un aer modern și ușor felin.

Coafurile strânse revin și ele în forță, de la reinterpretări ale cocului franțuzesc până la părul pieptănat pe spate, cu un aspect arhitectural și lucios.

La capitolul culoare, brunetul intens domină tendințele, cu nuanțe de espresso și cafea mocha, în timp ce blondul se păstrează într-o variantă mai naturală, cu tonuri calde, discrete și fără contraste puternice.

Accesoriile de păr redevin elemente centrale, de la funde și agrafe statement până la piese metalice sau cu aspect de bijuterie.

În ceea ce privește stylingul, coafurile cu volum controlat, precum blowout-ul de inspirație al anilor 90 sau varianta „midi”, câștigă teren în fața texturilor lejere, uscate natural.

Buclele devin mai bine definite și mai structurate, susținute de tunsori adaptate formei naturale a părului și produse care oferă luciu și control.

Per ansamblu, tendințele pentru 2026 indică o revenire la eleganță și disciplină în hairstyling, cu accent pe calitatea părului și pe coafuri care transmit grijă, echilibru și rafinament.