Eoliene plutitoare: Japonia lansează un centru de testare în 2026

Țara Soarelui Răsare face un pas strategic spre independența energetică și tranziția verde: anul următor va demara planificarea unui centru național de testare pentru turbine eoliene plutitoare, a declarat marți pentru Reuters Masakatsu Terazaki, președintele Asociației pentru Cercetare în Tehnologia Eolienelor Offshore Plutitoare.

Decizia a fost luată chiar dacă Mitsubishi s-a retras din trei proiecte eoliene offshore în valoare de 1,8 GW. Expertul japonez în energia eoliană offshore spune că „eșecurile nu sunt ceva specific Japoniei: Olanda și Marea Britanie s-au confruntat cu provocări similare. Face parte din procesul de creștere”.

Oficialul a subliniat nevoia unui astfel de centru adaptat condițiilor locale: „Trebuie să efectuăm teste de verificare în apele Japoniei, deoarece condițiile oceanice și meteorologice diferă de cele din Europa”.

Eoliene plutitoare în lipsa resurselor terestre

Asociația, care reunește 21 de companii, inclusiv JERA și Tokyo Gas, colaborează deja cu parteneri internaționali din Marea Britanie și Norvegia pentru expertiză tehnologică. Japonia intenționează să lanseze primul mare proiect de eoliene plutitoare în anul 2029.

Cu o creștere estimată de 6% a cererii de electricitate până în 2035, susținută de centrele de date și fabricile de semiconductori, Japonia consideră energia eoliană offshore ca fiind vitală: „Nu avem terenuri suficiente pentru solar sau eolian terestru, nici resurse fosile, dar avem o zonă economică vastă. Nu există niciun motiv să nu o folosim”, a punctat Terazaki.

Zona economică vastă, resursă nefolosită până acum

Ținta stabilită de Japonia pentru dezvoltarea energiei eoliene offshore este una extrem de ambițioasă: până în 2040, guvernul și-a propus să atingă o capacitate instalată totală de 45 gigawați. Dintre aceștia, cel puțin 15 ar urma să provină din turbine eoliene plutitoare – o tehnologie esențială pentru exploatarea potențialului energetic al apelor adânci din largul coastelor.

Strategia este susținută de un avantaj geografic major: Japonia deține a șasea cea mai mare zonă economică exclusivă din lume, adică o vastă întindere de ape maritime aflate sub jurisdicția sa, unde are drepturi suverane pentru explorare și exploatare a resurselor naturale. Aceste zone oferă condiții excelente pentru instalarea parcurilor eoliene offshore, în special a celor cu turbine plutitoare, care nu necesită funduri marine puțin adânci și fixe, precum cele convenționale.