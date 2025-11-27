INTERPOL și-a ales noua conducere: șase membri noi în Comitetul Executiv. Președintele este din Franța

Comitetul Executiv este format din 13 membri: președintele, trei vicepreședinți și nouă delegați, fiecare provenind din țări diferite, astfel încât distribuția geografică să fie echilibrată. Toți membrii își păstrează funcțiile depline la nivel național pe durata mandatului, contribuind la activitatea INTERPOL cu experiența și expertiza lor profesională.

În funcția de președinte va fi Lucas Philippe. Acesta este înalt responsabil al Poliției Naționale Franceze, cu grad de contrôleur général de police (echivalent cu general de poliție), specializat în cooperare polițienească internațională. El a ocupat funcții de conducere în domeniul afacerilor internaționale ale poliției franceze și a reprezentat Franța în multiple formate de cooperare cu INTERPOL și alte organizații internaționale. În 2024 a fost ales Delegat pentru Europa în Comitetul Executiv al INTERPOL.

În calitate de președinte al INTERPOL, Lucas Philippe va prezida ședințele Adunării Generale și ale Comitetului Executiv.

Noua componență este următoarea:

Președinte – Lucas Philippe (Franța)

Vicepreședinte pentru Asia – Wang Yong (China)

Delegat pentru Africa – Issam Fetoui (Tunisia)

Delegat pentru Africa – Mohamed Ibrahim Amin (Kenya)

Delegat pentru Asia – Kazumi Ogasawara (Japonia)

Delegat pentru Europa – Stefano Carvelli (Italia)

Comitetul Executiv al INTERPOL are rolul de a oferi orientare strategică, de a supraveghea implementarea deciziilor Adunării Generale și de a se asigura că activitățile organizației sunt aliniate la prioritățile sale globale. Membrii Comitetului au mandate de câte trei ani, cu excepția președintelui, al cărui mandat este de patru ani.

Secretarul General al INTERPOL, Valdecy Urquiza, a subliniat importanța acestei structuri de conducere într-un context global marcat de infracționalitate transnațională tot mai complexă:

„În fața unei criminalități transnaționale din ce în ce mai complexe, întărirea structurilor de guvernanță ale INTERPOL este mai importantă ca oricând. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu noii – și actualii – membri ai Comitetului Executiv, pentru ca împreună să putem asculta și răspunde nevoilor țărilor noastre membre în fața amenințărilor actuale și emergente.”