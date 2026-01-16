Ucraina modifică restricțiile de circulație pe fondul agravării crizei energetice

Ucraina a schimbat regulile privind restricțiile de circulație și permite populației să iasă din locuințe în timpul orelor limitate pentru a ajunge la „Punctele de Invincibilitate”, scrie Kyiv Post.

Acestea sunt centre de sprijin de urgență care oferă căldură, electricitate și servicii de bază. Decizia apare în contextul unei crize energetice tot mai grave la nivel național.

Anunțul a venit din partea viceprim-ministrului și ministrului Energiei, Denîs Smîhal.

El a declarat că Ucraina se confruntă cu o urgență energetică după atacurile recente ale Rusiei asupra infrastructurii energetice.

Potrivit noilor reguli, civilii pot circula în intervalul de stare de asediu, între miezul nopții și ora 5 dimineața, exclusiv pentru a ajunge la Punctele de Invincibilitate.

Starea de asediu rămâne activă și nu se aplică o ridicare generală a restricțiilor.

Smîhal a spus că modificare e menită să permită populației acces la căldură și siguranță în timpul întreruperilor prelungite de electricitate și încălzire, accentuate de temperaturile scăzute.

Măsuri ale guvernului pentru gestionarea crizei

Denîs Smîhal a precizat că autoritățile au adoptat mai multe măsuri suplimentare pentru a limita efectele crizei energetice din perioada aceasta.

Echipele de intervenție din sectorul energetic funcționează la capacitate maximă, cu centre de comandă separate pentru Kiev și zona din jurul capitalei.

Autoritatea de reglementare în domeniul energiei, NKREKP, a primit instrucțiuni pentru a grăbi și simplifica procedurile de conectare a surselor de alimentare de rezervă.

Procesele de aprobare și inspecție nu trebuie să depășească două zile fiecare.

Echipamentele de alimentare de rezervă urmează să fie redistribuite între regiuni pentru a sprijini spitalele și alte obiective importante.

Companiile de stat, inclusiv Ukrzaliznytsia și Naftogaz, au obligația de a importa urgent energie electrică în sezonul de încălzire 2025-2026, pentru a acoperi cel puțin jumătate din necesar.