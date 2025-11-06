Dani Mocanu, condamnat definitv la 4 ani de închisoare cu executare

Acesta a mai fost condamnat pentru proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat, însă faptele s-au prescris în urma deciziei CCR.

Decizia magistraților vine în dosar penal deschis pentru un conflict care a avut loc în august 2022, în care manelistul și fratele său, Nando, alături de alți indivizi, au luat la bătaie alți doi bărbați, lovindu-i cu pumnii, picioarele și cu o rangă. Unul dintre ei s-a ales cu o fractură de craniu.

„În baza art. 96 alin. 5 rap. la art. 44 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare şi 9 luni închisoare, cu pedeapsa de 9 luni închisoare, aplicată prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Piteşti, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curţii de Apel Piteşti, aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul de 6 luni închisoare, în final inculpatul executând pedeapsa principală rezultantă de 4 ani închisoare”, arată Înalta Curte de Casație și Justiție.

În plus, manelistul mai are de plătit daune morale de 40.000 de euro victimei. De asemenea, fratele manelistului, Nando, a primit șapte ani de închisoare cu executare, în același dosar.

Cine este Dani Mocanu?

Manelistul, celebru pentru melodiile sale, a căror texte includ și proxenetismul, a fost cel care a compus o melodie în perioada alegerilor dedicată președintelui Nicușor Dan. Piesa este însoțită de imagini cu Nicușor Dan, numindu-l „mare matematician”, iar în descrierea videoclipului menționează „ATENTIE ACEST MATERIAL ESTE DOAR UN ACT ARTISTIC SI TREBUIE TRATAT CA ATARE. ( din propria mea initiativa)”, text din care lasă de înțeles că nu a primit bani din partea unui politician pentru aceasta.

În trecut, el a compus o manea și pentru Ciucă, atunci când candida și el la alegerile prezidențiale. Videoclipul nu mai este disponibil pe YouTube.

Tot el, a mai compus și o manea numită Rusia, despre care se crede că ar fi un material de susținere pentru Georgescu, în descrierea clipului fiind menționat: „Mai bine rus decât pe dos ☺️ !!! Am dreptate ?”