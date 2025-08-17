Dosarul de proxenetism al lui Dani Mocanu, închis după decizia CCR privind prescripția

Mocanu scăpase în ianuarie de acuzația de constituire de grup infracțional, iar prin decizia din 12 august a Curții de Apel Ploiești, Mocanu a scăpat și de acuzațiile de proxenetism și spălare de bani pentru că faptele s-au descris, scrie G4Media

Manelistul a anunțat decizia în timpul unui concert: ”Am o veste bună pentru voi, Dumnezeu m-a ajutat și-am scăpat de-acest mandat!”, le-a spus Mocanu fanilor săi.

În aprilie 2022, judecătorii Curţii de Apel Piteşti l-au condamnat definitiv pe Dani Mocanu la o amendă penală de 15.000 lei pentru incitare la ură sau discriminare după ce în 2019 acesta a postat pe YouTube un videoclip în care incita la ură împotriva femeilor.

În 2022, manelistul Dani Mocanu a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor după o bătaie la o benzinărie din Pitești.