USR cere condamnarea comunismului prin lege. Inițiativă pentru interzicerea simbolurilor și organizațiilor comuniste

Uniunea Salvați România a prezentat luni, printr-un comunicat de presă, o inițiativă legislativă prin care cere trecerea de la condamnarea morală a comunismului la răspunderea juridică.

Proiectul de lege depus de parlamentarii USR propune interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter comunist, dar și sancționarea promovării persoanelor responsabile de crime împotriva umanității și de încălcări grave ale drepturilor omului.

Inițiativa este semnată de parlamentarii USR Corina Atanasiu, Cristian Ghinea, Remus Negoi și Narcis Mircescu și vine pe fondul reapariției, în spațiul public, a discursurilor față de regimul comunist și de Nicolae Ceaușescu.

„Nostalgia după comunism nu este o melancolie inofensivă, ci un combustibil pentru curentele extremiste care promit astăzi «ordine» cu prețul drepturilor noastre. Nu putem construi un viitor prosper pe o istorie falsificată. Prin acest proiect de lege, punem bariere în fața reabilitării unui regim al terorii și ne asigurăm că România rămâne ferm ancorată în valorile europene, departe de umbrele autoritarismului”, a declarat deputata USR Corina Atanasiu.

Proiectul de lege prevede interzicerea amplasării sau menținerii în spațiul public, cu excepția muzeelor, a statuilor, plăcilor comemorative sau altor însemne care promovează ideologia comunistă.

De asemenea, ar urma să fie interzisă atribuirea numelor unor astfel de persoane străzilor, piețelor, parcurilor sau organizațiilor publice și private.

Inițiativa include și sancțiuni penale. Pentru promovarea publică a ideilor și doctrinelor comuniste, proiectul prevede pedepse cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani.

Pentru înființarea sau sprijinirea unei organizații cu caracter comunist, pedepsele penale pot ajunge de la 3 la 10 ani de închisoare, alături de interzicerea unor drepturi.

Senatorul USR Cristian Ghinea a declarat că ceaușismul continuă să influențeze politica și societatea românească. El susține că regimul comunist a fost unul dintre cele mai nocive din istoria României.

Potrivit lui Cristian Ghinea, România democratică are nevoie să se apere de aceste reflexe autoritare și de „memoria defectă” cultivată după 1989.

La rândul său, senatorul Remus Negoi a declarat că proiectul este despre adevăr și dreptate, nu despre răzbunare. El a afirmat că ar trebuie să li se ceară noilor generații să apere libertățile dacă nu li se explică cine și cum le-a distrus în trecut.

„Nu putem cere tinerelor generații să își apere libertățile dacă nu le arătăm limpede cine și cum le-a răpit cândva. Nu putem construi o Românie dreaptă pe fundația unei uitări convenabile. Justiția nu trebuie să aibă termen de expirare atunci când este vorba despre crime împotriva umanității. Această inițiativă nu este despre răzbunare. Este despre adevăr, despre dreptate și despre normalizarea memoriei naționale.”, a spus senatorul USR Remus Negoi.

În prezent, legislația românească interzice organizațiile și simbolurile fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, însă nu include prevederi similare pentru comunism.