AUR cere „clarificări privind procedura accelerată” prin care președintele USR, Dominic Fritz, a obținut cetățenia română

AUR îi solicită ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi conducerii Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) să ofere „clarificări privind procedura accelerată” prin care primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a obţinut cetăţenia română „în doar un an, deşi procedura durează, de regulă, pentru omul obişnuit, minimum doi ani”.

Partidul AUR transmite, printr-un comunicat de presă, că ANC prezintă o durată medie de peste doi ani pentru un dosar de cetăţenie, însă Dominic Fritz „sare rândul” şi primeşte aprobarea „în doar un an”.

AUR menţionează că deputatul Mihai Bogdan Negoescu a adresat o întrebare oficială ministrului Justiţiei şi Anei Ţapardel, vicepreşedinte subsecretar de stat, prin care cere lămuriri despre „necesitatea unor clarificări asupra procedurii accelerate prin care Dominic Fritz a obţinut cetăţenia română într-o perioadă de doar un an”.

Deputatul aminteşte că, în iunie 2025, ANC declara că multe dosare depăşesc doi ani din cauza verificărilor obligatorii, a numărului mare de cereri şi a procedurilor complexe.

AUR mai spune că instituţia a transmis anterior că nu acceptă intervenţii politice în soluţionarea dosarelor.

„În acest context, situaţia domnului Fritz Dominic, primarul municipiului Timişoara, care a obţinut cetăţenia română într-un interval neobişnuit de scurt – aproximativ un an de la depunerea documentaţiei – generează întrebări legitime privind uniformitatea şi transparenţa aplicării legii, având în vedere că numeroşi solicitanţi aşteaptă perioade îndelungate pentru soluţionarea dosarului”, a declarat Mihai Negoescu.

El afirmă că Parlamentul şi publicul trebuie să afle dacă au existat „prioritizare, derogări sau proceduri accelerate” şi ce prevederi legale ar fi permis acest lucru.

Deputatul cere şi detalii despre paşii administraţi prin care a trecut dosarul lui Fritz, instituţiile implicate şi motivele pentru care procesul s-a încheiat într-un an. În plus, solicită explicaţii despre posibile „derogări, proceduri accelerate sau tratamente preferenţiale”, dar şi temeiul legal care ar fi justificat eventuale excepţii.

Mihai Negoescu ridică şi problema riscurilor pentru securitatea naţională, având în vedere rolul politic al lui Dominic Fritz.

El întreabă ce garanţii oferă statul pentru evitarea unor influenţe nedorite asupra deciziilor CSAT.

„Pornind de la premisa că rolul politic al domnului Fritz Dominic – într-un partid care poate influenţa miniştri membri CSAT – ridică riscuri de conflict de interese sau influenţă nejustificată asupra deciziilor de securitate naţională, ce garanţii oferă instituţiile statului că deciziile CSAT nu vor fi subordonate unor interese politice sau externe? Consideraţi că este oportună introducerea unui criteriu legal care să impună un anumit prag de vechime a cetăţeniei pentru persoanele cu roluri politice semnificative, care pot influenţa miniştri membri ai Consiliului Suprem de Apărare a Ţării?”

Deputatul AUR a solicitat „un răspuns cât mai rapid” şi menționează că transparența este prioritară în acest caz.

Fritz obține aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei

Liderul USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat joi că a primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Politicianul de origine germană a transmis un mesaj pe rețelele sociale, în care le-a mulțumit românilor și țării pe care o numește deja „acasă”.

„România, gata, sunt unul de-al tău! Am trecut de proba de interviu și am primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă”, a scris Dominic Fritz.