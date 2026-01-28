Cum schimbă „Oglinzile AI” felul în care persoanele nevăzătoare se văd pe ele însele

Aplicații precum Be My Eyes sau Envision utilizează inteligența artificială pentru a permite utilizatorilor nevăzători să încarce fotografii și să primească descrieri amănunțite ale acestora. Acestea detaliază aspecte precum textura pielii, expresiile faciale, vestimentația sau postura. BBC scrie cum, pentru mulți, aceste instrumente funcționează ca o „oglindă” auditivă care nu se limitează la a reda fapte, ci oferă evaluări, comparații și recomandări.

Pentru unii utilizatori, această interacțiune este profund eliberatoare. După o viață în care ideea de a se vedea a rămas imposibilă, inteligența artificială le oferă acces la informații despre propria imagine fizică și despre modul în care sunt percepuți în lumea vizuală.

Avertismentul specialiștilor asupra impactului emoțional

Totuși, specialiștii avertizează că acest acces nou vine la pachet cu riscuri semnificative. Psihologii care studiază imaginea corporală observă că feedback-ul constant privind aspectul fizic poate diminua satisfacția față de propria imagine. Se întâmplă mai ales atunci când evaluările sunt raportate la standarde de frumusețe rigide și idealizate.

Modelele de inteligență artificială sunt antrenate pe baze de date care tind să favorizeze trăsături specifice: tinerețe, subțirime și caractere predominant occidentale. Prin urmare, descrierile pot sugera subtil că anumite trăsături ar trebui modificate. Se induce astfel ideea că aspectul actual nu este suficient de bun. Pentru persoanele care nu pot verifica vizual aceste descrieri, impactul emoțional poate fi și mai puternic.

„Oglinzile AI” și frumusețea definită de algoritmi

Unele aplicații merg până la a oferi scoruri de atractivitate sau a compara utilizatorii cu alte persoane, bazându-se pe criterii stabilite de AI. Cercetătorii subliniază că această comparație constantă – fie cu alți oameni, fie cu o versiune „ideală” generată de algoritm – poate alimenta anxietatea, depresia și dorința de intervenții cosmetice.

În plus, inteligența artificială descrie lumea printr-o lentilă strict vizuală. Softul ignoră adesea contextul, personalitatea, emoțiile sau individualitatea. iar aceste elemente sunt esențiale în construirea propriei identități.

Control, încredere mai mare dar și erori

Utilizatorii au o anumită flexibilitate, putând solicita descrieri neutre, poetice sau foarte detaliate. Această capacitate de a personaliza cererile oferă un sentiment de control. Totuși, poate deveni și o sabie cu două tăișuri. În special când AI-ul validează insecuritățile sau oferă sugestii de schimbare.

O altă problemă majoră rămâne riscul „halucinațiilor” AI: descrieri eronate sau detalii inventate care pot crea confuzie și insecuritate. Deși tehnologia evoluează rapid, aceasta nu este infailibilă.

Cercetătorii subliniază că impactul pe termen lung exercitat de „Oglinzile AI” asupra persoanelor nevăzătoare este încă insuficient studiat. Experiența rămâne, pentru mulți, un mix fascinant și dar și tulburător de autonomie, vulnerabilitate și redefinire a identității.

Cu toate acestea, pentru unii utilizatori, perspectiva rămâne optimistă. Chiar dacă nu pot vedea frumusețea în sensul tradițional, accesul la descrieri și ghidarea oferită de AI reprezintă o modalitate de a recupera experiențe considerate pierdute pentru totdeauna.