Kremlinul vizează din ce în ce mai mult liderii europeni. Merz devine ținta principală a dezinformării rusești

„Germania este o țintă specială”, a declarat un oficial occidental din serviciile de informații. „Rusia este capabilă să preia rapid și flexibil evenimentele din Germania și să le utilizeze pentru a-și atinge obiectivele în mediul informațional. Este înfricoșător cât de rapid și adaptabil este acest sistem, dar și cât de mult pe termen lung este conceput să fie”.

Experții spun că nu este niciun secret de ce Merz a devenit o țintă principală.

„Datorită sprijinului său foarte, foarte deschis pentru Ucraina – modul în care a mobilizat comunitatea internațională pentru a sprijini Ucraina și se pronunță împotriva Rusiei – aceste campanii l-au vizat mai agresiv pe Merz”, a declarat Pablo Maristany de las Casas, analist la Institutul pentru Dialog Strategic (ISD), care se ocupă de dezinformare.

Știri false despre lideri europeni

Știrile false apar frecvent pe site-urile de știri false, uneori amestecate cu știri legitime copiate din surse de știri reale, și câștigă popularitate după ce sunt răspândite online de o rețea de influenceri pro-Kremlin, potrivit Politico.

Tema vânătorii nu este nouă în campaniile de dezinformare rusești. În perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din 2024 din SUA, un articol de știri false a afirmat în mod eronat că candidata democrată Kamala Harris a împușcat și ucis un rinocer pe cale de dispariție în timpul unei vizite în Africa.

În timp ce campania rusă continuă să răspândească narațiuni false în jurul războiului din Ucraina pentru a influența politica SUA, de la alegeri, atenția s-a îndreptat în mare parte către discreditarea liderilor europeni.

Mai multe campanii în care a fost implicat Merz au fost legate de operațiunea de dezinformare pro-rusă Storm-1516, care produce campanii elaborate care creează dovezi false, site-uri web false și videoclipuri generate de inteligența artificială.

În cadrul precedentului guvern de coaliție al Germaniei, condus de fostul cancelar Olaf Scholz, partenerii de coaliție ai lui Scholz, Verzii – susținători ai unui sprijin militar mai mare pentru Ucraina în cadrul coaliției – erau adesea țintele mai directe ale dezinformării rusești, potrivit Maristany de las Casas, expertul ISD.

Dar Merz a devenit o țintă clară odată ce a devenit favoritul pentru a-l înlocui pe Scholz. Campaniile de dezinformare susținute de Kremlin au început să-l prezinte ca fiind extrem de instabil și nepotrivit pentru funcție din cauza unei boli mintale.

Relativa nepopularitate a lui Merz în țara sa îl face, de asemenea, o țintă perfectă pentru Kremlin. Potrivit ultimului sondaj de referință ARD Deutschlandtrend, popularitatea guvernului Merz a scăzut la un nivel record de 22%. Potrivit unui sondaj anterior, doar 26% dintre respondenți l-au caracterizat pe Merz ca fiind de încredere.

Nu există o modalitate eficientă de a riposta

Deși nicio poveste falsă nu a avut un impact substanțial asupra guvernului lui Merz, avalanșa de minciuni susținută de Kremlin are ca scop să submineze credibilitatea cancelarului pe termen lung și să-i impulsioneze pe principalii săi adversari, partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care este pe cale să depășească conservatorii lui Merz în sondaje și susține o abordare mult mai conciliantă față de Moscova.

Autoritățile germane nu au o modalitate eficientă de a contracara aceste eforturi de dezinformare, în parte din cauza legilor privind confidențialitatea datelor și a lipsei de cooperare și schimb de informații între birocrațiile federale și statale, potrivit lui Stefan Meister, membru al Consiliului German pentru Relații Externe.

„Este foarte dificil pentru stat să reacționeze la acest lucru”, a spus Meister. „Aceasta este principala provocare aici”.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne, care coordonează eforturile naționale de combatere a dezinformării, a declarat că guvernul urmărește „o abordare amplă, la nivelul întregii societăți”, care include „sensibilizarea publicului și furnizarea de informații specifice grupurilor țintă către populație”.

„Obiectivul Kremlinului este să destabilizeze, să divizeze, să discrediteze, să manipuleze și să stârnească fiecare problemă controversată”, a declarat oficialul serviciilor secrete occidentale.