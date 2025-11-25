Nicușor Dan, despre integarea tehnologiei în strategia de Apărare: Ai nevoie de o administrație care lucrează cu date, ca să iei decizii

„Când strategia a fost pusă în dezbatere am primit multe sugestii și în multe sau câteva din pasajele care sunt în strategia oficială, care va fi prezentată mâine Parlamentului. În linii mari, (…) ai nevoie de o administrație care lucrează cu date, foarte important, ca să iei decizii”, a precizat Nicușor Dan.

Acesta a precizat că nu există o strictură de colaborare între instituții. „M -a deranjat cel mai tare că, de multe ori, informațiile pe care le privești din diferite zone sunt diferite, sau diferă de la o lună la alta și nu e normal. Și tocmai pentru că nu există o structură și o colaborare între instituții, astfel încât informațiile de care ai nevoie pentru a lua decizii să fie puse într-un mod structurat, organizat și stabil. Ăsta este un lucru care ține de funcționarea statului”, spune Nicușor Dan.

Acesta a mai precizat că statul român este deficitar și în mediul de afaceri, pentru că „interfața între stat” și cei care ar trebui să folosească aceste platforme este deficitară.

Mecanismele de detectare automată a campaniilor de dezinformare lipsesc

Nicușor Dan a precizat, în cadrul conferinței și că în România nu există mecanisme de detectate automată a campaniilor de dezinformare, iar modul în care statul comunică cu cetățenii nu este „deloc structurat”.

„Dacă venim strict în zona de tehnologie, aici, cum spunem mai devreme, e nevoie să detectezi în timp real o campanie de dezinformare, în mod automat, pentru că așa nu ți ajung oamenii ca să culegi toate lucrurile care pot să fie spuse. Deci să nu lași timp ca o campanie să devină, pentru o parte importantă din populație, să devină adevăr. Asta este un lucru și, din nou, cum spuneam mai devreme, să reușești ca în comunicarea instituțiilor statului, care trebuie să spună adevărul lor, ea să fie coordonată și să aibă cu adevărat impact, pentru că în momentul de față îți dau absolut la întâmplare un comunicat al Ministerului Apărării, nu știu dacă ajunge la unul, la doi, la mie din populație”, a declarat Nicușor Dan în cadrul Summitului pentru guvernanță digitală 2025.